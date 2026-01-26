Gobierno lanzará nuevo modelo de becas para maestrías y doctorados con recursos asegurados hasta el 2030

El Gobierno Nacional aprobó un nuevo modelo de becas para estudios de maestría y doctorado que contará con financiación asegurada hasta el año 2030.

La decisión quedó consignada en el Conpes y garantizada una inversión cercana a los 370.000 millones de pesos para la formación avanzada en Colombia durante los próximos cuatro años.

El programa será ejecutado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e innovación y beneficiará a cerca de 900 personas en dos cohortes.

Según lo aprobado, los recursos estarán respaldados mediante vigencias futuras entre 2026 y 2030, lo que busca dar estabilidad presupuestal al programa y eliminar la incertidumbre que ha caracterizado a este tipo de apoyos en años anteriores.

A diferencia de esquemas anteriores, el nuevo modelo se basa exclusivamente en becas integrales y deja de lado el uso de créditos educativos como mecanismo de acceso a los posgrados.

Uno de los cambios centrales es que las personas beneficiarias no deberán endeudarse para cursar estudios de maestría o doctorado. El programa priorizará a profesionales pertenecientes a los estratos 1, 2 y 3, quienes pasarán de ser deudores a recibir una inversión directa del Estado para su formación académica.

Desde el Ministerio de Ciencia se ha señalado que el acceso a la formación avanzada ya no estará condicionado a la capacidad de endeudamiento de las personas.

El nuevo esquema también redefine la administración de los recursos. El Ministerio de Ciencia asumirá de manera directa la dirección y ejecución del programa, eliminando mecanismos de intermediación y orientando la inversión según los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo.

La ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación, Ángela Yesenia Olaya Requene, explicó que el objetivo del programa es fortalecer los instrumentos para formar más doctores y doctoras y facilitar que ese conocimiento retorne al país para contribuir al desarrollo y la transformación territorial. Según anunció, la convocatoria que se abrirá en febrero dará prioridad a la formación doctoral.

En cuanto a la distribución de los cupos, la política establece que el 72 % se desarrollará en universidades e instituciones de educación superior del país.

Además, el 60 % de los recursos se destinará a universidades públicas, con el objetivo, según el Ministerio, de fortalecer capacidades institucionales y de investigación.

El programa se implementará a través de mecanismos definidos por el Ministerio de Ciencia en articulación con instituciones de educación superior públicas y privadas. El modelo no excluye a las universidades privadas, aunque la mayor parte de los recursos se concentrará en el fortalecimiento del sistema público.