Nutresa entregó más de 100 becas para que jóvenes colombianos puedan acceder a la educación superior

Colombia muestra un promedio de deserción universitaria por encima del promedio que fomenta la OCDE, mostrando las razones económicas como uno de los principales detonantes.

Redacción Semana
31 de diciembre de 2025, 5:03 p. m.
La mayoría de egresados logra vincularse al mundo laboral en menos de un año, y más del 25 % alcanza remuneraciones superiores a tres millones y medio de pesos.
En un contexto donde la cobertura de la educación superior sigue mostrando brechas importantes y los costos universitarios se mantienen al alza, iniciativas privadas que facilitan el acceso a la universidad se vuelven relevantes para cerrar esas brechas. Al mismo tiempo, el Índice de Costos de la Educación Superior (ICES) ha mostrado incremento en sus variaciones anuales, lo que refleja presiones en los gastos universitarios y haciendo más urgente el apoyo financiero a estudiantes, en especial a los de menores recursos económicos. Es así, como programas de iniciativa empresarial como lo es Becas Nutresa, se vuelven de suma importancia para fomentar el desarrollo del país por medio del acceso a la educación.

En el primer semestre del 2025 el ICES mostró una variación anual del 5,11 % con respecto al mismo periodo del año anterior, por lo que el abandono de los estudios sigue teniendo como una de sus principales causas las dificultades económicas. Es por esto que, el apoyo del sector privado para los jóvenes de estratos más vulnerables es crucial para seguir formando profesionales que puedan impulsar el desarrollo del país.

Desde el programa de Becas Nutresa, se lograron entregar un total de 100 becas en lo corrido del 2025 y 196 desde sus inicios en el primer semestre del 2024, para que jóvenes de estrato 1, 2 y 3 puedan cursar pregrados en EAFIT, ICESI, Uninorte y la Universidad de los Andes. Los 196 estudiantes beneficiados, son de más de 20 municipios del país y el 60 % son mujeres. Asimismo, las carreras más apetecidas por los jóvenes fueron las ingenierías, especialmente Ingeniería de Sistemas y Ciencia de datos. Estos resultados son posibles por la alianza entre Nutresa desde el sector privado y las universidades que hacen parte del

programa, con el fin de disminuir el porcentaje de deserción universitaria en Colombia y así cumplir con la meta de la OCDE.

Para Claudia Rivera, directora del área de sostenibilidad de Nutresa, esta iniciativa “es un orgullo para la compañía, ya que hace parte de la dimensión social uno de nuestros ejes fundamentales de la sostenibilidad, e invertir en educación es vital para la construcción de país. Nos emociona compartir que gracias a las Becas de acceso Nutresa hoy hay 196 jóvenes matriculados en universidades de alta calidad y con el apoyo financiero necesario para culminar sus estudios”, afirma Rivera.

Estas iniciativas se desarrollan en un momento en que la cobertura efectiva de la educación superior en Colombia se sitúa alrededor del 55–57 % para la población joven, según datos del Ministerio de Educación, una cifra aún por debajo de las metas de acceso que requiere el país para impulsar movilidad social y desarrollo regional. Facilitar el acceso a la educación superior y acompañar el crecimiento personal y académico de los jóvenes es clave para transformar realidades.

