Así puede aplicar a las becas que el Icetex y el Gobierno de Hungría ofrecen para pregrado, maestría y doctorado

Icetex ha abierto una convocatoria para estudiantes de pregrado, posgrado o maestría que quieran formarse en este país de Europa central, con clases previstas para iniciar en septiembre de 2026.
Las postulaciones podrán realizarse hasta el 15 de enero de 2026 mediante el Icetex y la plataforma oficial del Gobierno de Hungría. Esta oferta contempla instituciones de educación superior de ese país e incluye beneficios que cubren hasta el 85 % de los costos educativos y de sostenimiento de los estudiantes seleccionados.
“Estas becas representan una oportunidad única para que estudiantes y profesionales colombianos accedan a educación superior de excelencia, fortalezcan sus competencias globales y contribuyan al desarrollo del país a su regreso”, señaló el presidente de Icetex, Álvaro Urquijo Gómez.
El Icetex señaló que las personas interesadas deberán acreditar los requisitos académicos y de idioma establecidos tanto por las universidades húngaras como por el programa de becas, además de demostrar disponibilidad para iniciar clases en septiembre de 2026.
En cuanto a la duración, los programas tendrán una extensión aproximada de entre 2 y 4 años para pregrado, de 1,5 a 2 años para maestrías y de 4 años para doctorados.
¿Cuáles son los requisitos?
- Doble inscripción: la institución recalcó que el proceso de postulación exige una doble inscripción: una solicitud ante el Icetex y otra a través de la plataforma DreamApply del Gobierno de Hungría, la cual centraliza el registro de candidatos internacionales.
- Inscribirse antes de la fecha límite: la entidad reiteró que la convocatoria está abierta para aspirantes de todo el país y recordó que la fecha límite para entregar la documentación completa será el 15 de enero de 2026 a las 5:00 p. m.
- Aspectos a evaluar: asimismo, indicó que se trata de un proceso competitivo en el que se evaluarán el desempeño académico, la trayectoria de los postulantes y la coherencia entre su perfil y el programa seleccionado.
- Dominio del idioma inglés: las y los aspirantes deberán demostrar un nivel mínimo de dominio del inglés equivalente a B2 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER), mediante la presentación de alguno de los exámenes internacionales aceptados.
- Pagos a ICETEX: las y los aspirantes que sean beneficiarios de alguna línea de crédito del Icetex o de fondos en administración no deben tener mora en el pago de la obligación correspondiente al momento de cierre de la convocatoria.
Con respecto a las becas y procesos de selección, se puede encontrar información disponible en la página oficial de la entidad encargada.