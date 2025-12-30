Icetex ha abierto una convocatoria para estudiantes de pregrado, posgrado o maestría que quieran formarse en este país de Europa central, con clases previstas para iniciar en septiembre de 2026.

Estudie maestría o doctorado en China: Icetex anunció buenas becas para 2026

Las postulaciones podrán realizarse hasta el 15 de enero de 2026 mediante el Icetex y la plataforma oficial del Gobierno de Hungría. Esta oferta contempla instituciones de educación superior de ese país e incluye beneficios que cubren hasta el 85 % de los costos educativos y de sostenimiento de los estudiantes seleccionados.

“Estas becas representan una oportunidad única para que estudiantes y profesionales colombianos accedan a educación superior de excelencia, fortalezcan sus competencias globales y contribuyan al desarrollo del país a su regreso”, señaló el presidente de Icetex, Álvaro Urquijo Gómez.

Río Danubio, Hungría Foto: AFP

El Icetex señaló que las personas interesadas deberán acreditar los requisitos académicos y de idioma establecidos tanto por las universidades húngaras como por el programa de becas, además de demostrar disponibilidad para iniciar clases en septiembre de 2026.

En cuanto a la duración, los programas tendrán una extensión aproximada de entre 2 y 4 años para pregrado, de 1,5 a 2 años para maestrías y de 4 años para doctorados.

IE University aumenta su inversión en becas para ampliar el acceso a educación internacional

Así puede aplicar a las becas que el Icetex y el Gobierno de Hungría ofrecen para pregrado, maestría y doctorado

¿Cuáles son los requisitos?

Doble inscripción: la institución recalcó que el proceso de postulación exige una doble inscripción: una solicitud ante el Icetex y otra a través de la plataforma DreamApply del Gobierno de Hungría, la cual centraliza el registro de candidatos internacionales. Inscribirse antes de la fecha límite: la entidad reiteró que la convocatoria está abierta para aspirantes de todo el país y recordó que la fecha límite para entregar la documentación completa será el 15 de enero de 2026 a las 5:00 p. m. Aspectos a evaluar: asimismo, indicó que se trata de un proceso competitivo en el que se evaluarán el desempeño académico, la trayectoria de los postulantes y la coherencia entre su perfil y el programa seleccionado. Dominio del idioma inglés: las y los aspirantes deberán demostrar un nivel mínimo de dominio del inglés equivalente a B2 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER), mediante la presentación de alguno de los exámenes internacionales aceptados. Pagos a ICETEX: las y los aspirantes que sean beneficiarios de alguna línea de crédito del Icetex o de fondos en administración no deben tener mora en el pago de la obligación correspondiente al momento de cierre de la convocatoria.

Universidad de los Andes anuncia ayudas: más de 10.000 estudiantes recibirán becas y apoyos financieros en 2026

Con respecto a las becas y procesos de selección, se puede encontrar información disponible en la página oficial de la entidad encargada.