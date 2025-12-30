Educación

Así puede aplicar a las becas que el Icetex y el Gobierno de Hungría ofrecen para pregrado, maestría y doctorado

El Icetex informó que las personas interesadas deberán acreditar los requisitos académicos y de idioma establecidos.

GoogleSiga lo que pasa en el mundo de la educación en Discover y entérese de cómo se mueve el sector

Natalia Rodríguez Lozano

30 de diciembre de 2025, 10:33 p. m.
Vista general del edificio del Parlamento de Hungría
Vista general del edificio del Parlamento de Hungría Foto: AP

Icetex ha abierto una convocatoria para estudiantes de pregrado, posgrado o maestría que quieran formarse en este país de Europa central, con clases previstas para iniciar en septiembre de 2026.

Estudie maestría o doctorado en China: Icetex anunció buenas becas para 2026

Las postulaciones podrán realizarse hasta el 15 de enero de 2026 mediante el Icetex y la plataforma oficial del Gobierno de Hungría. Esta oferta contempla instituciones de educación superior de ese país e incluye beneficios que cubren hasta el 85 % de los costos educativos y de sostenimiento de los estudiantes seleccionados.

“Estas becas representan una oportunidad única para que estudiantes y profesionales colombianos accedan a educación superior de excelencia, fortalezcan sus competencias globales y contribuyan al desarrollo del país a su regreso”, señaló el presidente de Icetex, Álvaro Urquijo Gómez.

Este río es uno de los más importantes de Europa.
Río Danubio, Hungría Foto: AFP

El Icetex señaló que las personas interesadas deberán acreditar los requisitos académicos y de idioma establecidos tanto por las universidades húngaras como por el programa de becas, además de demostrar disponibilidad para iniciar clases en septiembre de 2026.

Educación

Pilas: este es el calendario académico 2026 para los colegios oficiales de Bogotá

Educación

Carreras virtuales del SENA para estudiar en 2026: desarrollo web y otras disciplinas

Educación

Estudie maestría o doctorado en China: Icetex anunció buenas becas para 2026

Educación

Colfuturo replica a Petro, que citó “ratas” al dejar de financiar becas para que colombianos estudien en el exterior: “Es el programa más importante en América Latina”

Educación

Colfuturo confirma que el Gobierno Petro dejará de financiar las becas para apoyar a estudiantes en el exterior

Educación

Condonación millonaria del Icetex tras jornada clave para deudores

Educación

Pruebas Icfes cambiaron para siempre, estas son las nuevas reglas para los estudiantes del país

Mundo

El húngaro László Krasznahorkai ganó el Premio Nobel de Literatura de 2025

Deportes

David Alonso gana en Moto2: la emocionante definición que le dio el Gran Premio de Hungría

Deportes

Otra actuación de Marc Márquez en MotoGP pone el mundo a sus pies: esto pasó

En cuanto a la duración, los programas tendrán una extensión aproximada de entre 2 y 4 años para pregrado, de 1,5 a 2 años para maestrías y de 4 años para doctorados.

IE University aumenta su inversión en becas para ampliar el acceso a educación internacional
La situación parece haber mejorado, pero aún hay incertidumbre en torno a los giros.
Así puede aplicar a las becas que el Icetex y el Gobierno de Hungría ofrecen para pregrado, maestría y doctorado

¿Cuáles son los requisitos?

  1. Doble inscripción: la institución recalcó que el proceso de postulación exige una doble inscripción: una solicitud ante el Icetex y otra a través de la plataforma DreamApply del Gobierno de Hungría, la cual centraliza el registro de candidatos internacionales.
  2. Inscribirse antes de la fecha límite: la entidad reiteró que la convocatoria está abierta para aspirantes de todo el país y recordó que la fecha límite para entregar la documentación completa será el 15 de enero de 2026 a las 5:00 p. m.
  3. Aspectos a evaluar: asimismo, indicó que se trata de un proceso competitivo en el que se evaluarán el desempeño académico, la trayectoria de los postulantes y la coherencia entre su perfil y el programa seleccionado.
  4. Dominio del idioma inglés: las y los aspirantes deberán demostrar un nivel mínimo de dominio del inglés equivalente a B2 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER), mediante la presentación de alguno de los exámenes internacionales aceptados.
  5. Pagos a ICETEX: las y los aspirantes que sean beneficiarios de alguna línea de crédito del Icetex o de fondos en administración no deben tener mora en el pago de la obligación correspondiente al momento de cierre de la convocatoria.
Universidad de los Andes anuncia ayudas: más de 10.000 estudiantes recibirán becas y apoyos financieros en 2026

Con respecto a las becas y procesos de selección, se puede encontrar información disponible en la página oficial de la entidad encargada.

Más de Educación

Fotos de la semana 20 septiembre

Así puede aplicar a las becas que el Icetex y el Gobierno de Hungría ofrecen para pregrado, maestría y doctorado

Estudiantes colegio distrital

Pilas: este es el calendario académico 2026 para los colegios oficiales de Bogotá

feria de empleo Sena

Carreras virtuales del SENA para estudiar en 2026: desarrollo web y otras disciplinas

Este proyecto es apoyado por el gobierno de Japón.

Estudie maestría o doctorado en China: Icetex anunció buenas becas para 2026

El presidente, Gustavo Petro, el 24 de diciembre de 2025, en Bogotá

Colfuturo replica a Petro, que citó “ratas” al dejar de financiar becas para que colombianos estudien en el exterior: “Es el programa más importante en América Latina”

El presidente, Gustavo Petro, el 16 de diciembre de 2025 en la Casa de Nariño, en Bogotá

Colfuturo confirma que el Gobierno Petro dejará de financiar las becas para apoyar a estudiantes en el exterior

La situación parece haber mejorado, pero aún hay incertidumbre en torno a los giros.

Condonación millonaria del Icetex tras jornada clave para deudores

Pruebas Saber 11- Cortesía ICFES

Pruebas Icfes cambiaron para siempre, estas son las nuevas reglas para los estudiantes del país

Colegio

Prestigioso colegio de Bogotá cierra sus puertas después de 46 años: “Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento”

Padre, sermonear, hijo, en, dormitorio

Colegios no pueden negarle el cupo a un estudiante por esta razón; las leyes lo amparan

Noticias Destacadas