Suscribirse

Educación

Aplique a las 1.500 becas para jóvenes en Bogotá: a muchos les pagan por estudiar

Siga el paso a paso para inscribirse en el nuevo programa.

Redacción Semana
15 de septiembre de 2025, 3:08 p. m.
Esta convocatoria se dirige a estudiantes que estén cursando entre octavo a onceavo grado, y también para profesores de las instituciones públicas del departamento.
Así puede aplicar a la convocatoria. | Foto: Getty Images

Estudiar es un sueño que en Colombia es lejano para miles de jóvenes, que por sus condiciones económicas y sociales no logran acceder a la educación superior. Tras este triste panorama, cada vez son más los programas destinados a fortalecer la cobertura y permitir que más personas puedan alcanzar esta meta.

Recientemente se conoció sobre una nueva convocatoria que promete becas para jóvenes. Se trata del programa Jóvenes a la E, Educación y Formación para el Trabajo, promovida por la Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología, Atenea.

Male student texting from cell in campus. Young man listening to music at university. He is using smart phone.
Son más de 1.500 becas. | Foto: Getty Images

La iniciativa permitiría dar apoyo a jóvenes para que puedan entrar en programas de formación técnica laboral. De acuerdo con el programa, son cerca de 1.500 becas que cubren el total del valor de la matrícula y entrega transferencias económicas a los beneficiarios, para que estos puedan costear su manutención y así permanezcan en los programas.

Contexto: Sena abrió convocatoria para cursos virtuales gratis: aplique a los que duran entre 48 horas y 3 meses

Es importante tener en cuenta que estas becas se pueden dar para programas en 3 modalidades. Presencial, virtual o a distancia. En la modalidad presencial, las clases se harán en instituciones educativas, en la virtual serán completamente digitales. La modalidad a distancia combina ambas modalidades.

Becas en Estados Unidos: MinEducación y Fulbright lanzaron convocatoria para posgrados
Así puede inscribirse al beneficio. | Foto: Getty Images

¿Cómo inscribirse?

Los aspirantes deberán tener entre 14 y 28 años cumplidos al cierre de la convocatoria. También deben hacer terminado el grado 11 y ser residentes de Bogotá.

Adicional a ello el programa pide pertenecer a los niveles, entre A1 y C9 del Sisbén.

Contexto: Leyes del país le ponen alto a los colegios, no podrán impedir el ingreso de los estudiantes por esta práctica

Están vetados de participar quienes se encuentren matriculados en programas técnicos actualmente, o que ya sean egresados de estos, técnicos, tecnológicos o universitarios. Tampoco podrán recibir el beneficio quienes ya hayan aplicado y recibido con éxito las becas de Atenea.

Las inscripciones irán hasta el próximo 21 de septiembre y podrá aplicar a través de la plataforma SICORE.

Dos universidades colombianas destacaron en la medición mundial de excelencia académica.
Si busca una beca esta puede ser la oportunidad. | Foto: Getty Images

Lo que debe hacer es diligenciar un formato de hoja de vida y escoger tres programas que le llamen la atención. La fundación validará los requisitos y luego dará los resultados el próximo 13 de octubre. Sin embargo, la validación se hará hasta el 7 de ese mismo mes.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Alerta máxima en Nueva York: posible brote de sarampión en Manhattan pone en riesgo a cientos de personas

2. Ricardo Montaner preocupó por su apariencia física y se rumora enfermedad por peculiar mensaje: “Le he pedido a Dios volverlos a ver”

3. María Fernanda Cabal sorprende con sus mensajes, tras arremetida de María Claudia Tarazona “La oscuridad es el anticipo de la luz”

4. Néstor Humberto Martínez, exministro de Justicia cuando Colombia fue descertificada: “Samper no desafió a Estados Unidos, Petro sí”

5. Petro habló de pasar una importante infraestructura del país a la nación y desató una ola de comentarios

LEER MENOS

Noticias relacionadas

becasBogotáJóvenesUniversidad

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.