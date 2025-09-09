Suscribirse

Educación

Leyes del país le ponen alto a los colegios, no podrán impedir el ingreso de los estudiantes por esta práctica

Los estudiantes deben acatar una serie de normas de convivencia.

Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

Periodista en Semana

9 de septiembre de 2025, 9:46 p. m.
Proyecto de ley busca modificar el horario de ingreso a los colegios de Colombia.
Los colegios deben seguir las normas dictadas por las instituciones del país. | Foto: Getty/Semana.

Los colegios públicos y privados del país cuentan con una serie de normas para los estudiantes que asisten cada día a sus aulas de clase; sin embargo, una de las principales preocupaciones recae sobre si las instituciones pueden prohibir un corte de pelo o tener determinado color en el mismo.

En el año 2013, un estudiante del país interpuso una tutela contra un centro académico para conocer la posición del Estado frente a este tipo de prohibiciones. El mismo argumentaba que las instituciones no deberían penar este tipo de comportamientos.

Contexto: Colegios obligados a cumplir norma: estudiantes podrán estudiar desde casa bajo esta condición

Por medio de la Corte Constitucional se emitió la sentencia T-565, la cual determinó que las instituciones no podrán sancionar o impedir el ingreso de un estudiante solo por su corte de pelo.

Cali: Regreso al colegtio de miles de estudiantes del calendario A y entrega de la nueva planta fisica de la sede principal de la institucion Educativa Oficial Villa del Sur. Foto José L Guzmán El País
Bajo las normas del país prima la permanencia del menor para tomar sus clases con normalidad. | Foto: José Luis Guzmán. El País

“Con el fin de determinar qué tipo de limitaciones al libre desarrollo de la personalidad resultan constitucionalmente admisibles, la jurisprudencia parte de distinguir dos tipos de actuaciones del sujeto que son susceptibles de un escrutinio igualmente diferenciado. En primer lugar, están aquellos comportamientos que solo conciernen a la persona y que, por ende, no interfieren en la eficacia de derechos de terceros”, señala la sentencia.

Hay que señalar que la norma indica que la medida deberá ser aplicada en los casos en que las conductas de un estudiante no afecten a otros miembros del plantel o causen alguna afectación para el desarrollo de las actividades del mismo.

“Estos actos son expresiones propias del núcleo esencial del derecho al libre desarrollo de la personalidad y, de manera general, no pueden ser válidamente orientadas o restringidas. En segundo lugar, concurren aquellas actuaciones en donde el comportamiento del sujeto puede incorporar afectaciones a derechos fundamentales de otras personas, caso en el cual sí son admisibles limitaciones, siempre y cuando superen satisfactoriamente criterios de razonabilidad y proporcionalidad”, puntualiza la Corte Constitucional.

Contexto: Nueva ley para colegios en Colombia: ya no habría dura madrugada y proponen nueva materia

Otra de las especificaciones de la entidad es sobre el porte del uniforme de los estudiantes al momento de ingresar a la institución.

Uniforme de colegio.
Uniforme de colegio. | Foto: Getty Images

Frente a este aspecto, las leyes destacan que los colegios no pueden prohibir la entrada a los estudiantes por no tener el uniforme adecuado, especialmente cuando existen condiciones económicas que dificultan el acceso a este.

En situaciones en las que un estudiante no puede adquirir el uniforme, las autoridades educativas deben buscar alternativas que aseguren su inclusión, como la entrega de uniformes mediante programas sociales o, al menos, permitir que el estudiante asista a clases mientras se resuelve la situación.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Néstor Lorenzo borró a estas figuras para el Venezuela vs. Colombia: es oficial y van a la tribuna

2. Proponen crear comisión accidental con Ecuador para determinar el propósito del viaje de Petro a Manta

3. Titular de la Selección Colombia en su visita a Venezuela: Néstor Lorenzo hizo seis cambios

4. Así está la vía al Llano entre Bogotá y Villavicencio ante el derrumbe que mantiene paralizada la región

5. Cabo Verde, a nada de hacer historia: la clasificación al Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina

LEER MENOS

Noticias relacionadas

ColegiosLeyespeinados

Noticias Destacadas

Proyecto de ley busca modificar el horario de ingreso a los colegios de Colombia.

Leyes del país le ponen alto a los colegios, no podrán impedir el ingreso de los estudiantes por esta práctica

.

La Universidad del Rosario se suma a Ecosistema Estrella para ayudar a los jóvenes a acceder a la educación superior

Redacción Educación
Manuela Valentina Cano García, Secretaría General del SENA

SENA y Comisión Nacional del Servicio Civil anuncian el anhelado concurso de 1.801 vacantes: así puede aplicar por salario, por ciudad o rango educativo

Redacción Semana

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.