Sena abrió convocatoria para cursos virtuales gratis: aplique a los que duran entre 48 horas y 3 meses

El Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) es una de las entidades más importantes del país y clave en el proceso de aprendizaje de miles de estudiantes, que desean diversificar su hoja de vida, adquirir nuevas habilidades y apuntarle a nuevos enfoques laborales sin tener que invertir mucho dinero o tiempo.

Recientemente, la entidad anunció la apertura de inscripciones para sus cursos cortos complementarios, que tienen en diferentes ramas profesionales y permiten certificar distintas habilidades en sectores diversos de la economía.

El Sena indicó cuál es el proceso. | Foto: Sena

Dichos programas tienen una duración que puede ir desde las 48 horas y hasta los 3 meses, con la disponibilidad en modalidades presenciales y virtuales, lo que permite a muchos acceder a educación certificada de manera mucho más fácil.

Entre la convocatoria se destacan programas como los de moda, minería, planeación administrativa, acreditación en salud, manejo de herramientas digitales, telecomunicaciones, entre otros.

Si usted prefiere el contacto directo con los instructores y profesores, puede elegir la modalidad presencial. Pero si, por el contrario, busca un ajuste de horarios a otras responsabilidades, pueden hacerlo en modalidad virtual.

Son varios los cursos disponibles. | Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

Tenga en cuenta que para inscribirse, puede ingresar al nuevo aplicativo betowa.sena.edu.co. Siga estos pasos:

Ingrese al portal.

Seleccione el botón ‘empresarial’.

Allí puede elegir el curso de interés y registrarse en la plataforma.

Si usted ya está inscrito en Sofía Plus, solo debe iniciar con sus datos la sesión.

Es importante que, siempre que quiera acceder a los cursos de la institución, acceda directamente a la página web y allí revise los cursos disponibles. Nunca acepte ayuda de intermediarios ni tampoco entregue dinero a cambio de alguna gestión.

Siga los pasos para acceder a la inscripción. | Foto: Sena