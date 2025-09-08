La Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC), en coordinación con el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), anunció el inicio del Proceso de Selección Nº 2669 – SENA 4, un concurso de méritos que pone a disposición de los colombianos 1.801 vacantes definitivas en las modalidades de ascenso y concurso abierto.

Del total de vacantes, 540 están reservadas para ascenso, lo que permitirá que cerca de 8.000 empleados de carrera administrativa del SENA puedan postularse. Por su parte, el concurso abierto ofrecerá 1.261 vacantes a todos los ciudadanos que cumplan los requisitos exigidos para cada cargo.

Las oportunidades se distribuyen en todos los niveles jerárquicos: 9 empleos de asesor, 697 de profesional, 941 de instructor, 130 de técnico y 24 de asistencial, con salarios que van desde los $3.500.000 hasta los $10.500.000 dependiendo del nivel. Además, existen 90 vacantes que no requieren experiencia previa, lo que amplía el acceso a más personas interesadas.

Entre las regionales con mayor número de plazas se destacan Bogotá D.C. (262), Antioquia (232), Valle (154), Santander (112) y Cundinamarca (110).

Las inscripciones para el concurso de ascenso estarán abiertas del 8 al 19 de septiembre de 2025, mientras que para el concurso abierto se podrán realizar entre el 16 de octubre y el 18 de noviembre de 2025.

Los derechos de participación tendrán un valor de $71.200 para niveles Asesor, Profesional e Instructor y de $47.450 para niveles Técnico y Asistencial.

Toda la información detallada, incluyendo el Acuerdo y el Anexo Técnico, se encuentra disponible en la página web oficial de la CNSC: www.cnsc.gov.co.

Manuela Valentina Cano García, secretaria general del SENA, entregó más detalles: