Finanzas personales
¿Dejó su trabajo para cuidar a un familiar? Esta es la pensión a la que podría aplicar a partir de estas fechas
Se trata de una modalidad particular de la pensión de sobrevivientes.
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20 de abril de 2026, 3:09 p. m.
Cuidadores tienen opción a recibir una pensión, pero con condiciones. Foto: CREADA CON IA
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