Mercado laboral
La triste realidad de los informales laborales: los hay hasta en la gran empresa
Sincelejo lidera como la ciudad en la que 7 de cada 10 no tienen un empleo digno.
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13 de abril de 2026, 5:06 p. m.
Los trabajadores informales en Colombia son mayoría entre los que figuran en el Dane como ocupados. Foto: LILIANA RINCON
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