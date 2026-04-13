Mercado laboral

La triste realidad de los informales laborales: los hay hasta en la gran empresa

Sincelejo lidera como la ciudad en la que 7 de cada 10 no tienen un empleo digno.

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Redacción Economía
13 de abril de 2026, 5:06 p. m.
Los trabajadores informales en Colombia son mayoría entre los que figuran en el Dane como ocupados.
Los trabajadores informales en Colombia son mayoría entre los que figuran en el Dane como ocupados. Foto: LILIANA RINCON
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