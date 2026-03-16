Bogotá
Tres ferias de empleo en Bogotá ofrecerán más de 140 vacantes este 17 de marzo: así puede participar
Las vacantes van dirigidas a bachilleres con o sin experiencia para labores en varios sectores de la ciudad.
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16 de marzo de 2026, 8:46 p. m.
Más de 100 vacantes estarán abiertas para los bogotanos. Foto: Alcaldía de Bogotá / Getty Images / Montaje: Semana
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