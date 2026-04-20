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Trabajo sí hay en Bogotá: abren 587 vacantes hasta el 25 de abril

La Alcaldía de Bogotá lanzó una nueva convocatoria laboral con cientos de vacantes disponibles para postulación virtual en distintos sectores.

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Margarita Briceño Delgado

Margarita Briceño Delgado

20 de abril de 2026, 9:50 a. m.
Ciudadanos acceden a convocatorias laborales en línea para aplicar a nuevas oportunidades de empleo en Bogotá.
Ciudadanos acceden a convocatorias laborales en línea para aplicar a nuevas oportunidades de empleo en Bogotá. Foto: Getty Images
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