Dane abrió buenas vacantes con sueldos de casi 3 millones de pesos: así puede aplicar

Estos son los cargos que tiene la entidad.

Redacción Semana
28 de agosto de 2025, 3:27 p. m.
Cada vez son más las personas que buscan empleo en distintas entidades del Estado, dado que representan una mayor estabilidad y mejores condiciones laborales en cuanto a salario, experiencia y enriquecimiento de la hoja de vida. Es por ello que las ofertas laborales en este tipo de entidades se hacen atractivas.

Recientemente, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) lanzó una convocatoria pública. Son aproximadamente 300 vacantes las disponibles, de acuerdo a la convocatoria, esta ofrece puestos en 36 municipios del país.

Las inscripciones están abiertas por pocos días esta entidad necesita encuestadores, supervisores y gestores informáticos.
Los trabajadores que apliquen a esta convocatoria conformarán el Banco de Prestadores de Servicios Operativos (BPSO), ofreciendo además un sueldo aproximado de entre 2,5 millones y 3 millones de pesos. Entre las funciones está la de apoyar la recolección de información estadística para encuestas sociales.

De acuerdo con la convocatoria, esta iniciará a partir del 1 de noviembre de 2025 y tendrá una duración de aproximadamente 9 meses. La convocatoria es la Invitación Pública 012 de 2025, que comenzó el 26 de agosto y finalizará el 1 de noviembre.

Entre los cargos que están disponibles se encuentra:

Recuentistas, con 101 cupos y encargados de realizar el levantamiento de información en terreno. Tendrán un sueldo aproximado de $2.067.000. También están los sensibilizadores con 112 cupos, que tendrán que adelantar acciones de acercamiento con comunidades y lograr que las comunidades entiendan la importancia de participar en encuestas. Tendrán un sueldo aproximado de $2.067.000.

Hay un cupo con el salario más alto, que es para un analista de información. Este profesional estará ubicado en San Andrés y se dedicará a la verificación y análisis de datos recolectados, con un sueldo de $2.951.000.

Sigue también otro salario relativamente bueno, que es el de los gestores informáticos, con 65 cupos y que serán los encargados de apoyar el manejo de sistemas y herramientas tecnológicas necesarias para el desarrollo del operativo. El sueldo aproximado es de $2.663.000.

Solo debe acceder a la plataforma del BPSO, e ingresar al sitio web https://bpso.dane.gov.co/, para registrar sus datos personales.
También hay monitores líderes de recuento y sensibilización, con 24 cupos disponibles, quienes tendrán la función de coordinar equipos y supervisar procesos de sensibilización y recolección. El sueldo aproximado es de $2.300.000.

Para postularse puede ingresar al portal https://bpso.dane.gov.co, en el que puede crear una cuenta, dejar sus datos, activarla e iniciar sesión, luego diligenciar la hoja de vida y cargar sus distintos documentos.

