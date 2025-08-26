Todo lo que debe saber para hacer el proceso de matrículas 2026 en colegios públicos de Bogotá; fechas importantes

La Secretaría de Educación de Bogotá dio a conocer el proceso para realizar la matrícula 2026 en colegios públicos con el fin de garantizar el acceso educativo a todos los niños, niñas y jóvenes del Distrito.

Así las cosas, quienes deseen solicitar un cupo en algún colegio de la capital deberán de ingresar a la página oficial www.educacionbogota.edu.co y diligenciar el respectivo formulario con datos personales.

Así mismo, la Secretaría de Educación presentó las fechas importantes para que los interesados en realizar el proceso de matrícula tengan en cuenta todos los detalles.

Por su parte, la entidad mencionó que este proceso está dividido en varias fases que permitirán determinar el acceso a los respectivos cupos escolares habilitados para el próximo año.

Estudiantes nuevos

Del 1 de agosto al 14 de septiembre de 2025: Solicitud de cupo para estudiantes nuevos que pertenecen a los grupos priorizados.

A partir del 30 de septiembre de 2025: Notificación del cupo asignado al correo y número de celular registrado. Recuerda formalizar la matrícula.

Del 1 de octubre al 26 de diciembre de 2025: Se abren matrículas para la población en general. Recuerda formalizar la matrícula.

Estudiantes antiguos

Del 1 al 15 de septiembre de 2025: Solicitud de traslados entre colegios distritales.

Del 22 de septiembre al 12 de diciembre de 2025: Formalización de matrícula de las y los estudiantes de primera infancia que continuarán en el mismo colegio oficial.

Del 4 de octubre al 12 de diciembre de 2025: Las y los estudiantes que continuarán en el mismo colegio oficial deben formalizar la matrícula.

Del 2 al 12 de diciembre de 2025: Formalización de la matrícula de los traslados entre colegios oficiales.

Otras fechas importantes

Desde el 5 de enero de 2026 en Direcciones Locales de Educación y desde el 14 de enero de 2026 en los colegios distritales, habrá una nueva oportunidad para realizar solicitud de cupo y traslados.

Sin embargo, la Secretaría de Educación detalló que a través de un proceso virtual que es totalmente gratis y sin intermediarios, los padres de familia del estudiante podrán solicitar cupo nuevo para los grados de primera infancia, educación básica y media, educación para jóvenes y adultos, y modelos flexibles.