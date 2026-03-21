Estudie gratis con cursos online de Google y obtenga certificados: así se puede inscribir en marzo

Durante los últimos años, la tendencia de estudiar por internet ha aumentado drásticamente, debido a un mayor interés de muchos por adquirir nuevos conocimientos sin acudir a la academia tradicional. La flexibilidad horaria, la reducción en costos de traslados y materiales y la accesibilidad global a programas académicos, ha hecho que esta forma de educación tome más importancia y mayor acogida.

La evolución tecnológica ha sido uno de los aspectos que más ha aportado a esta modalidad de educación. Recientemente, Google una de las empresas tecnológicas más importantes del mundo, anunció una nueva oferta de cursos gratuitos y que pueden ser certificados. Aquí le contamos cuáles son y cómo puede inscribirse este año.

Estos son los cursos disponibles. Foto: Alcaldía de Medellín

Es importante que sepa que los cursos disponibles están centrados en áreas como el desarrollo de apps móviles, cloud computing y productividad personal. Este es el listado de los cursos:

Transformación digital para el empleo: Panorama general de las áreas clave del sector digital y de los nuevos perfiles profesionales que están surgiendo.

Panorama general de las áreas clave del sector digital y de los nuevos perfiles profesionales que están surgiendo. Google Analytics: Manejo de la herramienta para recolectar y analizar datos con el fin de potenciar el crecimiento de negocios.

Manejo de la herramienta para recolectar y analizar datos con el fin de potenciar el crecimiento de negocios. Google Marketing Platform: Desarrollo de estrategias orientadas a cumplir objetivos de marketing y preparación para certificarse en la plataforma.

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Productividad personal: Métodos y herramientas para optimizar el tiempo y mejorar el rendimiento en la búsqueda de empleo o en proyectos personales.

Métodos y herramientas para optimizar el tiempo y mejorar el rendimiento en la búsqueda de empleo o en proyectos personales. Competencias digitales para profesionales: Bases necesarias para desenvolverse de manera efectiva en el entorno laboral digital.

Bases necesarias para desenvolverse de manera efectiva en el entorno laboral digital. Desarrollo de apps móviles: Fundamentos y habilidades clave para diseñar y crear aplicaciones móviles.

Fundamentos y habilidades clave para diseñar y crear aplicaciones móviles. Google Ads: Formación en el uso de la plataforma para promocionar negocios en línea y obtener certificaciones.

Inscribirse es fácil. Foto: Getty Images

Biblioteca de cursos de Google Cloud: Capacitación en tecnologías de computación en la nube para impulsar negocios y carreras.

Capacitación en tecnologías de computación en la nube para impulsar negocios y carreras. Cloud Computing: Uso de soluciones en la nube para innovar y optimizar costos operativos.

Uso de soluciones en la nube para innovar y optimizar costos operativos. Comercio electrónico: Estrategias para transformar negocios tradicionales al entorno digital o lanzar emprendimientos en línea.

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¿Cómo inscribirse?

Lo que debe hacer es acceder al portal Grow with Google. Allí debe seleccionar el curso que sea de su interés, completar el formulario de registro con sus datos y confirmar la inscripción. Luego de ello podrá acceder a los distintos contenidos y arrancar con su curso.