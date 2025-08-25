Sena, a punto de culminar inscripciones a sus cursos más solicitados: “Homologables en diferentes universidades del país”

El Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) informó que hasta este 25 de agosto las personas se podrán inscribir a la denominada “Tercera Oferta de Formación Virtual 2025″.

“¿Sabías que al matricularte en un programa tecnólogo del SENA podrías aplicar todos tus conocimientos en una de las más de 26.000 empresas aliadas? Gracias a la oportunidad del contrato de aprendizaje, durante tu etapa práctica podrías acceder a este beneficio con todas las garantías legales, incluyendo una remuneración equivalente al 100 % del salario mínimo legal vigente", señaló el Sena a través de un comunicado.

“Y eso no es todo. Mientras te formas en uno de nuestros 43 programas virtuales, también puedes postularte a apoyos de sostenimiento socioeconómico que te brindan recursos para cubrir gastos de transporte, alimentación y acceso a herramientas tecnológicas”, agregó el Servicio Nacional de Aprendizaje.

“Contamos con programas en Agente de Tránsito y Transporte, Integración de Contenidos Digitales y Control de Seguridad Digital. Recuerda que también puedes postularte a los apoyos de sostenimiento económico”, afirmó Ana Lucila Acosta, profesional de la Dirección de Formación.

¿Cómo acceder?

1. Ingresar a betowa.sena.edu.co

2. Selecciona el botón ‘Virtual’.

3. Allí, aparecen todos los datos de los programas de formación. Escoger el de tu interés y darle clic a ‘Inscribirse’.

- Recuerde: si ya está registrado en Sofía Plus, puede ingresar los mismos datos para iniciar el proceso de inscripción en Betowa. Si no cumple con este requisito, debe dar clic en ‘Registrarse’ y seguir los pasos.

4. Si tiene dudas del proceso, puede comunicarte a la línea gratuita en Bogotá (601) 7366060 y fuera de la capital llamando al 018000-910-270. Colombianos y extranjeros pueden inscribirse en esta convocatoria a través de betowa.sena.edu.co