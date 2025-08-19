Suscribirse

Sena abrió apetecido curso que da buenas ganancias en el mundo laboral: inscríbase fácil

El sector tecnológico brinda buenas oportunidades en el mercado laboral.

Redacción Semana
19 de agosto de 2025, 6:27 p. m.
feria de empleo Sena
Este es el curso en el sector tecnológico que ofrece el Sena. | Foto: Sena

Con el paso del tiempo, la educación ha ido cambiando en Colombia y el mundo, pues han surgido cada vez más herramientas para lograr acceder a cursos tecnificados, lo que ha abierto la puerta a millones de personas a oportunidades laborales y nuevas habilidades.

Para ello, entidades como el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) son claves para la formación técnica, tecnológica y complementaria, pues ofrece cursos gratuitos al que se pueden inscribir millones de colombianos sin importar sus ingresos, educación, estrato, entre otros factores.

feria de empleo Sena
El Sena ofrece educación gratuita en programas técnicos, tecnológicos, virtuales y de formación continua, beneficiando cada año a millones de colombianos. | Foto: Sena

Es por ello que el Sena lanza cursos constantemente y también fases de inscripción para que más colombianos puedan enriquecer su perfil y su hoja de vida. Recientemente, se conoció un nuevo curso que tiene las inscripciones abiertas y que es apetecido por muchos.

Se trata del curso virtual de análisis y desarrollo de software, que está dirigido para los profesionales que desean tener mayores competencias y habilidades en diseño de soluciones informáticas y propuestas en servicios de tecnología.

Contexto: ExpoEmpleo Sena Joven ofrecerá más de 20 mil vacantes para jóvenes en todo el país; así puede aplicar

De acuerdo con la información del portal, el curso iniciará el próximo 28 de septiembre del 2025 y se acabará el próximo 27 de diciembre del 2027. La duración total del curso es de aproximadamente 3.900 horas y este formará profesionales a la vanguardia del entorno digital. Las horas serán repartidas entre teoría y práctica.

feria de empleo Sena
El Sena cuenta con una red de más de 100 centros de formación en todo el territorio nacional, lo que garantiza cobertura en zonas urbanas y rurales. | Foto: Sena

El contenido del curso está repartido en dos fases, la primera es en el diseño de soluciones de software con requerimientos técnicos. La segunda es la estructuración de propuestas en servicios de tecnologías de la información.

Contexto: Así puede aplicar a los cursos del Sena para mejorar su hoja de vida: son gratuitos y de pocas horas

Para acceder al programa deberá cumplir con varios requisitos, entre los que se encuentra ser mayor de 14 años, tener acceso a internet para tomar clases en línea, contar con conocimientos básicos de informática, tener un dispositivo para acceder a la plataforma.

Sena alerta sobre estafas a proveedores.
Esta institución promueve el emprendimiento y la innovación a través del Fondo Emprender, que entrega capital semilla y acompañamiento a proyectos productivos. | Foto: Getty Images / SENA

Para inscribirse deberá acceder a la plataforma Betowa del SENA, registrarse con sus datos personales y buscar el curso para inscribirse directamente.

