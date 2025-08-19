Sena abrió apetecido curso que da buenas ganancias en el mundo laboral: inscríbase fácil

Con el paso del tiempo, la educación ha ido cambiando en Colombia y el mundo, pues han surgido cada vez más herramientas para lograr acceder a cursos tecnificados, lo que ha abierto la puerta a millones de personas a oportunidades laborales y nuevas habilidades.

Para ello, entidades como el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) son claves para la formación técnica, tecnológica y complementaria, pues ofrece cursos gratuitos al que se pueden inscribir millones de colombianos sin importar sus ingresos, educación, estrato, entre otros factores.

El Sena ofrece educación gratuita en programas técnicos, tecnológicos, virtuales y de formación continua, beneficiando cada año a millones de colombianos. | Foto: Sena

Es por ello que el Sena lanza cursos constantemente y también fases de inscripción para que más colombianos puedan enriquecer su perfil y su hoja de vida. Recientemente, se conoció un nuevo curso que tiene las inscripciones abiertas y que es apetecido por muchos.

Se trata del curso virtual de análisis y desarrollo de software, que está dirigido para los profesionales que desean tener mayores competencias y habilidades en diseño de soluciones informáticas y propuestas en servicios de tecnología.

De acuerdo con la información del portal, el curso iniciará el próximo 28 de septiembre del 2025 y se acabará el próximo 27 de diciembre del 2027. La duración total del curso es de aproximadamente 3.900 horas y este formará profesionales a la vanguardia del entorno digital. Las horas serán repartidas entre teoría y práctica.

El Sena cuenta con una red de más de 100 centros de formación en todo el territorio nacional, lo que garantiza cobertura en zonas urbanas y rurales. | Foto: Sena

El contenido del curso está repartido en dos fases, la primera es en el diseño de soluciones de software con requerimientos técnicos. La segunda es la estructuración de propuestas en servicios de tecnologías de la información.

Para acceder al programa deberá cumplir con varios requisitos, entre los que se encuentra ser mayor de 14 años, tener acceso a internet para tomar clases en línea, contar con conocimientos básicos de informática, tener un dispositivo para acceder a la plataforma.

Esta institución promueve el emprendimiento y la innovación a través del Fondo Emprender, que entrega capital semilla y acompañamiento a proyectos productivos. | Foto: Getty Images / SENA