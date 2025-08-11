Suscribirse

ExpoEmpleo Sena Joven ofrecerá más de 20 mil vacantes para jóvenes en todo el país; así puede aplicar

La jornada será este martes, 12 de agosto, a partir de las 8:00 de la mañana.

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Periodista en Semana

11 de agosto de 2025, 10:00 p. m.
Más de 20.000 vacantes en la feria Expoempleo SENA. | Foto: Suministrada

Con motivo del Día Mundial de la Juventud, este martes, 12 de agosto, se llevará a cabo ‘ExpoEmpleo Sena Joven 2025′, una de las ferias laborales más grandes del año, con más de 20 mil oportunidades para personas entre 18 y 28 años.

La jornada, organizada por el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) a través de su Agencia Pública de Empleo (APE) y bajo la dirección general de Jorge Eduardo Londoño Ulloa, se desarrollará de manera simultánea en las 33 regionales de la entidad, en horario continuo de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.

Contexto: Cursos de cocina gratis en el Sena: duran 40 horas y son virtuales

“Con el fin de apoyar la inclusión laboral de los jóvenes, realizaremos una gran feria con más de 20 mil oportunidades de empleo en todo el país. Las personas entre 18 y 28 años podrán beneficiarse de esta jornada que contará con vacantes en diferentes sectores y para cargos que requieren o no experiencia”, explicó Elsa Bohórquez, directora (e) de Empleo y Trabajo del Sena.

En los puntos de atención —publicados en ape.sena.edu.co se ofrecerán vacantes para perfiles como asesores comerciales, agentes de contact center, conductores, auxiliares administrativos y contables, auxiliares de enfermería y cocina, soldadores, operarios de producción, mecánicos, estilistas, técnicos en refrigeración, recepcionistas, ayudantes de obra, auxiliares de almacén y bodega, así como personal para información y servicio al cliente.

A través de su Agencia Pública de Empleo (APE), el Sena ofrece un servicio de intermediación laboral que facilita el contacto entre los buscadores de trabajo y las empresas que requieren talento humano. | Foto: CORTESÍA SENA

Además de la oferta laboral, los asistentes podrán participar en talleres de orientación ocupacional, donde recibirán capacitación en registro de la hoja de vida en la APE, elaboración de currículos efectivos, preparación para entrevistas, uso de redes para búsqueda de empleo y asesoría en emprendimiento.

Las cifras del Sena reflejan el compromiso del Gobierno con la generación de empleo para los jóvenes. En el actual periodo, la Agencia Pública de Empleo ha facilitado la creación de más de 1,6 millones de puestos de trabajo, de los cuales cerca de 680 mil han sido para esta población.

Solo en lo que va de 2025, se han generado más de 350 mil empleos, con 150 mil destinados a jóvenes, y se han brindado cerca de 350 mil orientaciones ocupacionales.

ExpoEmpleo Sena Joven 2025 se consolida como una de las estrategias más efectivas para impulsar el empleo juvenil en Colombia, no solo ofreciendo plazas laborales inmediatas, sino también fortaleciendo el perfil profesional de los participantes para que puedan acceder a un desarrollo laboral sólido y sostenible.

