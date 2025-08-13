Así puede aplicar a los cursos del Sena para mejorar su hoja de vida: son gratuitos y de pocas horas

Mejorar el perfil profesional y, por consiguiente, la hoja de vida, es un aspecto fundamental en la vida laboral, ya que esto ayudará a que sea más fácil conseguir trabajo.

Una de las formas de lograr esto es a través de cursos en los que se adquieren nuevos conocimientos y se desarrollan habilidades que potencian a la persona.

En ese sentido, el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), puede llegar a ser de mucha ayuda, ya que ofrece a los interesados la posibilidad de acceder a una formación complementaria y de manera gratuita.

Además, tiene diferentes modalidades para permitir que la persona tome el curso que sea de su gusto y lo acomode a su contexto y responsabilidades.

Dentro de la oferta actual, el Sena cuenta con unos cursos cortos, virtuales y que ayudarán a potenciar las competencias laborales y empresariales. Para quienes quieran inscribirse, solo deben contar con internet, un computador o tablet y las ganas de aprender.

Estos son algunas de las opciones que hay y en diferentes categorías:

Manejo de Herramientas Microsoft Office 2016 Excel: Tiene una duración de 40 horas, tiempo en el que las personas aprenderán a dominar de buena forma las hojas de cálculo para poder realizar fórmulas, tablas dinámicas, entre otras cosas.

Tiene una duración de 40 horas, tiempo en el que las personas aprenderán a dominar de buena forma las hojas de cálculo para poder realizar fórmulas, tablas dinámicas, entre otras cosas. Administración de Servicios Microsoft 365 y Herramientas de Productividad para las Organizaciones 4.0: Con una duración de 40 horas, en este las personas aprenderán a manejar el ecosistema de Microsoft 365, el cual es muy utilizado en diferentes compañías.

Con una duración de 40 horas, en este las personas aprenderán a manejar el ecosistema de Microsoft 365, el cual es muy utilizado en diferentes compañías. Habilidades para enfrentar retos en el nuevo entorno laboral: En este curso se busca que los interesados puedan desarrollar diferentes competencias relacionadas con la creatividad, innovación, entre otras. Tiene una duración de 48 horas.

Cátedra virtual de pensamiento empresarial: Otra gran opción para que los estudiantes, durante 40 horas, aprendan a desarrollar estrategias relacionadas con la promoción de ventas y la gestión de proyectos empresariales.

Otras opciones que también están disponibles son Oportunidades de negocio, Formulación de proyectos en mi profesión y Habilidades para crear redes y alianzas de valor en el entorno laboral.

Es importante recordar que para inscribirse a cualquier curso del Sena, incluyendo estos, es necesario registrarse en la plataforma Sofía Plus.