Así puede aplicar a los cursos del Sena para mejorar su hoja de vida: son gratuitos y de pocas horas

Esos cursos le ayudarán a potenciar el perfil profesional y adquirir nuevos conocimientos de cara al mundo laboral.

Redacción Educación
13 de agosto de 2025, 7:33 p. m.
Acceder a este curso es muy fácil.
Estos cursos duran menos de 50 horas. | Foto: Sena / Getty Images

Mejorar el perfil profesional y, por consiguiente, la hoja de vida, es un aspecto fundamental en la vida laboral, ya que esto ayudará a que sea más fácil conseguir trabajo.

Una de las formas de lograr esto es a través de cursos en los que se adquieren nuevos conocimientos y se desarrollan habilidades que potencian a la persona.

Talento Capital de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, en alianza con el SENA, ofrece 13 cursos virtuales, gratuitos y certificables.
Estos cursos son gratuitos. | Foto: Alcaldía de Bogotá

En ese sentido, el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), puede llegar a ser de mucha ayuda, ya que ofrece a los interesados la posibilidad de acceder a una formación complementaria y de manera gratuita.

Además, tiene diferentes modalidades para permitir que la persona tome el curso que sea de su gusto y lo acomode a su contexto y responsabilidades.

Contexto: ExpoEmpleo Sena Joven ofrecerá más de 20 mil vacantes para jóvenes en todo el país; así puede aplicar

Dentro de la oferta actual, el Sena cuenta con unos cursos cortos, virtuales y que ayudarán a potenciar las competencias laborales y empresariales. Para quienes quieran inscribirse, solo deben contar con internet, un computador o tablet y las ganas de aprender.

Estos son algunas de las opciones que hay y en diferentes categorías:

  • Manejo de Herramientas Microsoft Office 2016 Excel: Tiene una duración de 40 horas, tiempo en el que las personas aprenderán a dominar de buena forma las hojas de cálculo para poder realizar fórmulas, tablas dinámicas, entre otras cosas.
  • Administración de Servicios Microsoft 365 y Herramientas de Productividad para las Organizaciones 4.0: Con una duración de 40 horas, en este las personas aprenderán a manejar el ecosistema de Microsoft 365, el cual es muy utilizado en diferentes compañías.
  • Habilidades para enfrentar retos en el nuevo entorno laboral: En este curso se busca que los interesados puedan desarrollar diferentes competencias relacionadas con la creatividad, innovación, entre otras. Tiene una duración de 48 horas.
Contexto: Cursos de cocina gratis en el Sena: duran 40 horas y son virtuales
  • Cátedra virtual de pensamiento empresarial: Otra gran opción para que los estudiantes, durante 40 horas, aprendan a desarrollar estrategias relacionadas con la promoción de ventas y la gestión de proyectos empresariales.

Otras opciones que también están disponibles son Oportunidades de negocio, Formulación de proyectos en mi profesión y Habilidades para crear redes y alianzas de valor en el entorno laboral.

Es importante recordar que para inscribirse a cualquier curso del Sena, incluyendo estos, es necesario registrarse en la plataforma Sofía Plus.

Una vez se tenga la cuenta creada, se deberá buscar el programa de interés, completar la información solicitada y confirmar la inscripción.

