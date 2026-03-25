Universidad de los Andes ratifica a Raquel Bernal como rectora

La Universidad de los Andes anunció la ratificación de Raquel Bernal Salazar como rectora de la institución por un nuevo periodo de dos años, que iniciará formalmente el próximo 20 de abril.

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La decisión fue adoptada de manera unánime con el objetivo de dar continuidad a un proceso de transformación institucional. Este plan orienta las acciones estratégicas de la institución en los próximos años.

Bernal, quien asumió el cargo en 2022 como la primera mujer en propiedad en la rectoría, continuará al frente de la universidad con la responsabilidad de liderar la ejecución del Programa de Desarrollo Integral (PDI) 2026-2030.

Raquel Bernal seguirá al frente de la rectoría de la Universidad de los Andes. Foto: CORTESIA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES

La renovación de su mandato se sustenta en los resultados reportados durante el último cuatrienio. En ese periodo, la universidad alcanzó un total de 14.848 estudiantes de pregrado, lo que representa un crecimiento del 4,6 %.

Así mismo, en el segundo semestre de 2025 se registró la cohorte de estudiantes de primer ingreso más grande en la historia de la institución.

“Su visión estratégica y habilidad para conducir procesos de transformación en entornos complejos han sido decisivos para fortalecer la cohesión institucional y la ejecución de nuestros planes estratégicos”, señaló el Comité Directivo en su recomendación al Consejo Superior.

En el frente financiero y de impacto, la gestión reporta hitos clave: