Icetex abre convocatoria con 12.900 nuevos créditos educativos para el segundo semestre

En Colombia, cada semestre se registra la graduación de estudiantes de educación media que aspiran a ingresar a la formación profesional, proceso en el cual los factores económicos representan una variable determinante para el acceso a las instituciones de educación superior.

Icetex anuncia la renovación de 107.000 créditos para el segundo semestre del 2026: estas son las fechas

Ante este panorama, el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex ) formalizó la apertura de su convocatoria de financiación para el segundo semestre de 2026.

La entidad dispuso de 12.900 nuevos cupos de crédito destinados a cubrir programas de pregrado y posgrado, tanto en el territorio nacional como en el extranjero, además de educación continuada y formación técnica.

Durante la presentación de la convocatoria, realizada en la ciudad de Medellín, el presidente del instituto, Álvaro Urquijo, detalló el alcance de la iniciativa.

“Serán 12.900 estudiantes que accederán a nuevo crédito para vivir la experiencia de la educación superior con nuestro apoyo. También hay créditos adicionales a través de la estrategia Alianza + Futuro, el programa de cofinanciación con Instituciones de Educación Superior en el país y que brinda beneficios como la tasa de interés reducida a las y los estudiantes que acceden a crédito Icetex y están matriculados en las universidades que tienen este convenio con la entidad”, declaró el funcionario.

Calendario de solicitudes escalonadas

Icetex ofrece créditos en el exterior. Foto: Montaje El País: Icetex / Getty

El proceso de postulación se desarrollará de manera progresiva por modalidades de formación. La primera etapa contempla las inscripciones para Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano (ETDH), educación continuada —como diplomados y capacitación en idiomas— y las líneas de cofinanciación diferida del programa Alianza + Futuro.

Calendario para pregrado y programas por áreas

A partir del 25 de mayo se activará la recepción de solicitudes para programas de pregrado en el país, bajo un esquema donde el estudiante reembolsa el 30% del capital durante el periodo académico y el 70% restante al culminar los estudios. Esta fase prioriza las áreas de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM), distribuyéndose en los siguientes planes institucionales:

Plan de Apoyo y Bienestar: asigna recursos de sostenimiento para estudiantes de instituciones públicas hasta por 4 salarios mínimos mensuales.

asigna recursos de sostenimiento para estudiantes de instituciones públicas hasta por 4 salarios mínimos mensuales. Plan Talento STEM: financia programas de ingeniería, arquitectura, urbanismo, matemáticas y ciencias naturales.

financia programas de ingeniería, arquitectura, urbanismo, matemáticas y ciencias naturales. Plan Ciencias de la Salud: cubre carreras del sector sanitario, a excepción de medicina.

cubre carreras del sector sanitario, a excepción de medicina. Plan Impulso Integral y Sostenible: dirigido a las áreas de agronomía, veterinaria, economía, administración y contaduría.

dirigido a las áreas de agronomía, veterinaria, economía, administración y contaduría. Plan Ciencias Sociales y Educación: financia licenciaturas, bellas artes y ciencias humanas.

financia licenciaturas, bellas artes y ciencias humanas. Plan Formación en Medicina: línea específica donde el usuario paga el 40% durante la carrera y el 60% posterior a la graduación.

Oferta para posgrados nacionales e internacionales

Finalmente, el 1 de junio iniciará la recepción de solicitudes para posgrados académicos. Para estudios especializados en el país, el esquema exige el pago del 40% en época de estudio, salvo en las especializaciones médicas, donde se abona el 20% y el 80% restante al graduarse.

Para el exterior, la entidad aprobó montos de hasta 25.000 dólares para matrícula y 12.500 dólares para sostenimiento, con una modalidad de pago total diferida para el periodo posterior a la culminación del programa.