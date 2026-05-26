La educación escolar en Colombia comenzó a transformarse para responder a las nuevas exigencias del entorno académico y laboral, donde las universidades y empresas valoran no solo los conocimientos técnicos, sino también habilidades relacionadas con el liderazgo, la inteligencia emocional, la creatividad, la comunicación intercultural y la adaptación a contextos globales.

Según el más reciente informe del World Economic Forum, el 39 % de las habilidades actuales de los trabajadores cambiarán o quedarán obsoletas antes de 2030. Además, el 59 % de las personas requerirá procesos de actualización y desarrollo de nuevas competencias para mantenerse vigente en el mercado laboral.

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En este contexto, instituciones educativas en ciudades como Cali han fortalecido modelos pedagógicos enfocados en el desarrollo integral de los estudiantes. Carolina Charry Reyes, rectora del New Cambridge School, explicó que desde edades tempranas trabajan en el fortalecimiento de habilidades socioemocionales, funciones ejecutivas, ética, liderazgo, comunicación y bilingüismo.

“La proyección internacional va mucho más allá de aprender un segundo idioma o pensar en estudiar en el exterior. Se trata de formar jóvenes capaces de desenvolverse con seguridad, criterio y sensibilidad en un mundo interconectado, sin perder su identidad y sus valores. Las universidades y las empresas buscan jóvenes capaces de resolver problemas, trabajar en equipo, adaptarse a diferentes escenarios, comunicarse efectivamente y liderar procesos. Por eso entendemos que la educación debe ir mucho más allá de lo académico”, señaló Charry.

Colegios en Colombia fortalecen habilidades globales y socioemocionales ante cambios del mercado laboral. (Imagen de referencia) Foto: Getty Images

Entre las estrategias implementadas se encuentran programas de inmersión cultural y experiencias internacionales en países como Canadá, Estados Unidos, España y Reino Unido, dirigidos a estudiantes entre los 5 y 16 años.

Además, el colegio fortaleció la implementación del Bachillerato Internacional (IB), modelo que promueve competencias como pensamiento crítico, autonomía, investigación y visión global, y que facilita procesos de admisión universitaria en diferentes países.