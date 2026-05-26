Colegio del sur de Bogotá es coronado como el mejor de Colombia: casi todos pasan a la Nacional

La prestigiosa firma de consultoría colombiana que rankea las universidades y los colegios del país sorprendió al anunciar que entre el 2025 y el 2026, una humilde escuela del sur de Bogotá se coronó como la mejor de toda la nación.

Históricamente, este ranking ha estado dominado por colegios privados de élite, bilingües y ubicados en zonas exclusivas, por lo que el reconocimiento de esta institución académica del sur de la capital rompe los esquemas.

Los 20 mejores colegios de Colombia: ranking y costos de estudiar en cada uno, según col-sapiens

El mejor colegio de Colombia según Sapiens Research

Se trata del Liceo Campo David, ubicado en el barrio Santa Lucía, en el sur de la capital, reconocido como el mejor colegio de Colombia en matemáticas, lectura y ciencias, según el ranking Col-Sapiens 2025-2026.

Este reconocimiento fue otorgado en la versión número 13 del ranking mencionado, en donde 205 instituciones, tanto públicas como privadas, lograron destacarse en el país. De estos, 21 colegios alcanzaron la integralidad que permite estar en este exclusivo top.

Luis Alejandro Pérez Q.Rector del Liceo Campo David Foto: fotografía_Helena Ramírez

El ranking se basa en los resultados de las Pruebas Saber 11, índices Prisma del ICFES y el rendimiento académico de las instituciones de los últimos tres años. Es importante precisar que el estudio analiza el desempeño académico a partir de estas 5 áreas:

Matemáticas

Lectura

Ciencias

Sociales

Inglés

El Liceo Campo David ocupó el primer lugar nacional en matemáticas, lectura y ciencias. Además, entró al reducido grupo “Top Colombia”, integrado por apenas 21 colegios que aparecieron simultáneamente en los listados de las cinco materias evaluadas.

Nueve de cada diez estudiantes entran a la Universidad Nacional

Uno de los datos más impactantes del informe es que aproximadamente el 90 % de los bachilleres del colegio logra ingresar a la Universidad Nacional de Colombia, de acuerdo con los datos del Ministerio de Educación Nacional.

En Colombia, ingresar a la Nacional es considerado uno de los procesos académicos más exigentes del país debido al alto nivel del examen de admisión y la limitada cantidad de cupos.

Colegio Liceo Campo David. Foto: Esteban Vega

Según explicó el propio colegio, el modelo está basado en estándares internacionales EFQM de calidad educativa. La institución afirma que su enfoque se centra en:

Evaluación constante

Cultura de excelencia

Preparación intensiva

Fortalecimiento de competencias críticas

Según Sapiens Research, menos del 0,2 % de los colegios del país alcanza el nivel de desempeño integral conseguido por el Liceo Campo David y otras instituciones Top Colombia. El reconocimiento se da en un país donde existen cerca de 15.000 instituciones educativas, entre públicas y privadas.