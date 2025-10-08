Educación
Importante ranking de los mejores colegios privados de Bogotá; tienen excelencia académica en inglés
Bogotá cuenta con una serie de instituciones con gran nivel en diversas áreas del aprendizaje.
Desde hace varias décadas, los colegios del país han agregado a sus planes de estudio el aprendizaje de una lengua extranjera como uno de los pilares para preparar a sus estudiantes frente a los retos que exigen las diferentes carreras.
En la mayoría de las instituciones del país, el inglés es uno de los requerimientos principales para los alumnos que obtienen su diploma de bachilleres.
Hace algunos días se publicó el informe Ranking Col-Sapiens, el cual analiza diversos aspectos de los colegios del país para determinar cuáles son las mejores instituciones, sus fortalezas y los modelos educativos de cada una. Uno de los aspectos más llamativos es el nivel que muestran los estudiantes en el manejo del idioma extranjero, lo cual catapulta a las instituciones a los primeros lugares del ranking.
En la realización del informe participaron 14.600 instituciones educativas de todo el país. Cabe destacar que en la investigación se incluyen tanto colegios públicos como privados. Por el lado de Bogotá, se tuvieron en cuenta 880 centros de enseñanza.
“El Ranking Col-Sapiens es más que un listado de los mejores colegios colombianos clasificados en categorías de desempeño académico y en calificaciones por certificaciones y/o acreditaciones internacionales; es un sistema integral con el que los colegios se pueden autoevaluar de forma histórica, comparar con diversos referentes y planear de forma estratégica. Se publica cada año desde 2013 por la firma de consultoría Sapiens Research, reconocida por el Observatorio Internacional IREG”(Reporte Ranking Col-Sapiens 2025-2026), destacan los creadores del informe.
En el caso de Bogotá, la ciudad ha desarrollado diversos programas para fortalecer su oferta académica. En cuanto a los colegios privados, estos han desarrollado alianzas para fortalecer su propuesta en distintas áreas, lo cual ha generado mejores resultados en las diversas pruebas que enfrentan.
¿Cuáles son los mejores colegios privados de Bogotá?
- Colegio El Camino Academy
- Colegio Bilingüe Buckingham
- Colegio Los Nogales
- Colegio Montessori
- British School
- Colegio San Jorge de Inglaterra
- Colegio Santa Francisca Romana
- Gimnasio Vermont
- Colegio San Mateo Apóstol
- Colegio Abraham Lincoln
- Colegio San Carlos
- Colegio Anglo Colombiano
- Colegio Marymount
- Gimnasio Femenino
- Gimnasio Campestre
Hay que señalar que estos colegios no solo cuentan con un gran nivel en inglés, sino también en otros campos de investigación y en actividades extracurriculares que los destacan a nivel local.
Concursos de matemáticas, modelos de la ONU, concursos de banda de guerra o competencias de cheers destacan a estos colegios por encima de otras instituciones de la ciudad.