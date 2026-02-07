El Gimnasio Campestre se fusiona con el Marymount: los colegios explican en SEMANA las razones del proceso y lo que viene

SEMANA: Usted fue rector por muchos años del Gimnasio Campestre y hoy tiene a cargo el proceso de integración con el Marymount, que genera mucha ilusión, pero también muchas dudas. ¿Qué claridades puede dar sobre lo que viene?

Juan Antonio Casas: Lo primero que quiero decir es que no será algo inmediato. Hemos planeado que este proceso tome tres años, para poder quedarnos con lo mejor de los dos colegios. Vamos a garantizar que todo aquello que es característico e importante en cada uno se mantenga en la creación de esta nueva institución.

SEMANA: ¿Qué está en marcha hoy?

J.C.: Lo más importante es la claridad de que queremos un proyecto formativo común. Eso fue lo primero que acordamos y es lo que nos permite seguir adelante para que todo lo demás tenga sentido. La idea es que en el primer año (2026-2027) los colegios operen normalmente y que, durante ese periodo, ambos equipos trabajemos, junto con las comunidades, en el diseño de las etapas subsiguientes de la integración, que se irán implementando de manera progresiva en los años académicos 2027-2028 y 2028-2029.

SEMANA: Ambos colegios son muy tradicionales y emblemáticos. El cambio más grande será entrar en un modelo mixto. ¿Cómo será eso?

J.C.: Precisamente nos estamos basando en la experiencia que tenemos en educación de niños y de niñas en cada uno de los colegios. El modelo que estamos contemplando es híbrido: habrá espacios de la vida escolar compartidos y otros que se mantendrán separados. La experiencia y la investigación indican que es positivo contar con ambos, especialmente entre los 10 y los 15 años. Insisto: la idea no es implementar el nuevo modelo de manera inmediata. Queremos cuidar aquello que para las comunidades es importante, por eso lo haremos de forma gradual y cuidadosa.

“La esencia de los colegios no solamente se protege, sino que se potencia”. Foto: CORTESÍA

SEMANA: En un momento en que la mayoría de colegios son mixtos, muchas familias eligieron el Campestre o el Marymount precisamente por ser colegios masculinos o femeninos. ¿Qué mensaje les da a quienes hoy están desilusionados o molestos?

J.C.: Que estamos aquí para acompañarlos, como lo hemos hecho siempre. Ambos colegios compartimos el mismo cuidado y cariño por nuestras familias. Es cierto que el tema de género es importante, pero no es el único. Queremos que las familias vean que estamos respetando nuestra experiencia en la educación de niños y niñas, y que el foco es garantizar el bienestar de todos los estudiantes. Si logramos eso, las cosas van a salir bien.

El adiós del rector del Gimnasio Campestre

SEMANA: Hay un temor de que esta decisión deje el mensaje de que, sin la fusión, el futuro de los colegios estaría en riesgo. ¿Eso es así?

J.C.: No. Afortunadamente no es nuestra situación. Empezamos a trabajar en este tema en octubre de 2024, motivados por preguntas educativas sobre cómo actualizar mejor nuestro modelo formativo. Ese ha sido siempre el motivo. Esta es una respuesta educativa.

SEMANA: ¿La decisión no obedece entonces a problemas financieros ni a una disminución en el número de estudiantes?

J.C.: No. Afortunadamente nuestras instituciones son muy sólidas en ese sentido. Es cierto que, combinados, somos más fuertes, pero esa no es la razón que inspira la decisión.

SEMANA: Entonces, ¿por qué el cambio?

J.C.: Es una realidad que cada vez más familias buscan ofertas mixtas de educación, y con muy buenos motivos. No podíamos ser ciegos a eso. Cuando vimos la coincidencia en nuestros proyectos educativos y entendimos que nuestra experiencia en educación de género es complementaria, nos dimos cuenta de que podíamos construir una propuesta muy distinta a cualquier otra. La integración aporta a la creación de un modelo nuevo. Fue, más que nada, la exploración de esa oportunidad.

Colegio Marymount se unirá al Gimnasio Campestre Foto: esteban vega la-rotta-semana

SEMANA: El Gimnasio Campestre y el Marymount han sido colegios hermanos durante años. ¿Qué cree que se aportan mutuamente ahora?

J.C.: Así es. De hecho, hay un antecedente reciente: el programa CoEd, que comenzó en 2022, con el que empezamos a explorar espacios de coeducación. Ahí vimos claramente el enriquecimiento. Creemos que, en la medida en que los estudiantes participen de un mundo escolar más diverso y tengan contactos distintos, su experiencia educativa se fortalece.

Prestigioso colegio campestre deberá responder por caso de acoso escolar a joven que terminó estudiando de manera virtual

SEMANA: Ambas instituciones tienen sedes muy emblemáticas. ¿Dónde funcionará el nuevo colegio?

J.C.: La idea original es ser un solo colegio en una sola sede, por el valor formativo de la vida en comunidad. Eso implica un estudio muy cuidadoso para definir cuál es la mejor opción para el proyecto educativo. Esa decisión se tomará durante este año y aún no está definida.

SEMANA: Hay familias que ya iniciaron procesos de admisión o que lo harán en medio de este cambio. ¿Cómo se manejan esas incertidumbres?

J.C.: En realidad, no hay muchas incertidumbres. Vamos a reunirnos con las familias para explicar cómo funcionarán especialmente los años de preescolar, que son particularmente sensibles y cuya ruta está mejor definida en el corto plazo. El primer proceso de admisiones conjunto se realizará en el año 2026-2027, y a partir del año académico 2027-2028 el preescolar ya estará integrado.

SEMANA: Ambos colegios son católicos. ¿Eso se mantiene?

J.C.: Sí. Seguimos siendo colegios católicos, comprometidos con el respeto universal de la dignidad humana y con una obligación de cuidado hacia todos. La idea es aplicar la esencia de ambos colegios en la construcción del nuevo proyecto.

La unión de ambas instituciones está planeada para llevarse a cabo en tres años. Foto: Colegio Marymount

SEMANA: ¿Y el bachillerato IB?

J.C.: El Gimnasio Campestre trabajaba con un modelo pedagógico propio, muy cercano al Bachillerato Internacional, pero no era IB. En esta etapa de transición adoptará el modelo IB. Creemos que la esencia de los colegios no solo se mantiene, sino que se potencia.

SEMANA: ¿Cuáles son hoy los principales temores de la comunidad?

J.C.: Más que malestares, hay dos comunidades que quieren profundamente a sus colegios, y con muy buenos motivos. Todos los cambios generan ansiedad, y uno de esta magnitud, que cuestiona la idea del futuro inmediato, genera preocupaciones. Sin embargo, hemos visto que, en la medida en que hablamos y explicamos, se genera tranquilidad. Además, esta integración es una buena noticia: para Colombia es muy importante que el Gimnasio Campestre y el Marymount sigan existiendo.

Las cifras detrás de dos de los colegios privados más costosos de Bogotá

SEMANA: Los colegios enfrentan hoy grandes desafíos, entre ellos la disminución de la natalidad.

J.C.: Es una preocupación general del sector educativo, no solo de los colegios. Se explica no únicamente por la tasa de natalidad, sino por muchos otros factores. No quiero sonar simple, pero creo que la respuesta siempre está en la razón de ser de cada institución: ¿cuál es la propuesta educativa que pone sobre la mesa? Si es interesante, innovadora, relevante y comprometida con el bienestar del estudiante, subsistirá.