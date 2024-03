Colegio Marymount de Bogotá reducirá la jornada escolar para que sus estudiantes ingresen más tarde

María Figueroa, rectora de la institución educativa, explicó en diálogo con Blu Radio que la jornada empezará desde las 8:30 de la mañana y la salida se mantendrá a la misma hora. La decisión no se tomó de la noche a la mañana, ya que, según explicó, para este cambio se realizó una investigación de varios meses y se hicieron diferentes encuestas que llevaron al colegio a realizar este cambio, esto después de que se hiciera una solicitud.

“Esta solicitud llegó al colegio en mayo del año pasado y a partir de ahí empezamos a hacer las investigaciones correspondientes. ¿Qué hicimos? Miramos cómo son los horarios en el resto del mundo y nos dimos cuenta de que Colombia es de los únicos países que tiene colegios que arrancan sus clases a las 6:30 a.m. de la mañana”, señaló Figueroa.

Figueroa precisó que pese a este cambio, los estudiantes todavía contarán con la opción de llegar al colegio desde las 7:00 de la mañana y así facilitar el desplazamiento de los padres. Durante esta hora y media podrán disponer de distintos espacios para dispersarse o, en caso de que lo requieran, tener un refuerzo académico en aquellas asignaturas en las que tengan dificultades, esto será denominado como Marymount for you.

“Si usted no está entendiendo matemáticas, si usted tiene un examen, ese día puede llegar a las 7:00 a.m. de la mañana y tomar una asesoría. Además, tenemos esa clase adicional en el coliseo abierto para que practiquen deporte. Es decir, los padres que tienen que salir a las 6: 00 de la mañana de la mañana porque todavía están en esos hábitos de madrugar, tienen la posibilidad de que dejen a sus hijos a través del carro particular o a través de la ruta”, manifestó.