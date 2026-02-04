Los colegios Gimnasio Campestre y Marymount anuncian su fusión: estos son los detalles

Los colegios Gimnasio Campestre y Marymount de Bogotá anunciaron este miércoles, 4 de febrero, que se fusionarán en una sola institución.

En un comunicado, señalaron que la unión responde a “una visión compartida sobre la educación del siglo XXI y al compromiso de ambos colegios con formar personas íntegras, líderes y conscientes de su impacto en la sociedad”.

“Tras un proceso cuidadoso de análisis y planeación, el Consejo Directivo de la Fundación Gimnasio Campestre y la Junta de Directores de las dos instituciones identificaron que podían ofrecer una propuesta formativa más sólida, competitiva e innovadora si integraban sus experiencias, trayectorias y buenas prácticas”, subrayaron en el texto.

El nuevo colegio tendrá el nombre Gimnasio Marymount Campestre y educará a niñas, niños y jóvenes desde los cuatro años y hasta su graduación.

“Su proyecto formativo recoge la experiencia acumulada del Gimnasio Campestre y del Colegio Marymount, integrando sus tradiciones, filosofías educativas y fortalezas para construir una identidad propia, moderna y sostenible en el tiempo”, indicaron.

Freno a colegios: les recuerdan ley que impide que dejen por fuera a estudiantes que incumplan este requisito

¿Cómo se realizará la integración?

El proceso de fusión entre los dos colegios se realizará en dos grandes etapas: una etapa de integración, que iniciará a partir del año académico 2027-2028, y otra de operación.

“La primera etapa es donde se dará la integración propiamente dicha y cubre tres años académicos: 2026-2027, 2027-2028 y 2028-2029. En el año 2026-2027 no habrá cambios en la operación de ninguno de los dos colegios mientras los equipos directivos, administrativos y docentes empiezan a trabajar juntos en la integración”, explica el comunicado.

Y agrega: “Desde el año académico 2027-2028 se irán dando espacios de integración progresiva. Para agosto de 2029, la integración en un solo colegio estará terminada”.

Los colegios Gimnasio Campestre y Marymount de Bogotá anunciaron este miércoles, 4 de febrero, que se fusionarán en una sola institución. Foto: Getty Images

Sobre la segunda etapa, que cubre los años académicos 2029-2030 y 2030-2031, las instituciones aseguraron que en ella se busca afianzar la operación del nuevo colegio y sus estructuras de gobierno.

“Para cumplir este objetivo, en estos dos años se mantendrán todas las medidas transitorias de gobierno que hemos diseñado para garantizar el éxito del proyecto”, agrega.

¿Cuál será la nueva sede?

En relación con cuál será la sede del nuevo colegio, las instituciones afirmaron que durante el año 2026–2027 “se mantendrán las dinámicas actuales y cada estudiante continuará asistiendo a su sede actual, sin cambios en la operación cotidiana”.

Posteriormente, en los dos años siguientes, 2027-2028 y 2028-2029, se desarrollará “un proceso gradual y cuidadosamente planificado de integración, y una evaluación detallada y objetiva de las dos sedes para definir cuál será la sede definitiva en función del nuevo proyecto formativo”.

Gobierno lanzará nuevo modelo de becas para maestrías y doctorados con recursos asegurados hasta el 2030

“El Consejo Superior, asesorado y acompañado por firmas expertas, será el órgano encargado de evaluar, tomar las decisiones y mantener informada a la comunidad sobre los avances del proceso de definición de la sede”, subrayaron.

Frente a posibles cambios en costos, matrículas o pensiones, manifestaron que para el año 2026-2027 cada colegio realizará los incrementos correspondientes, según los lineamientos del Ministerio de Educación.

“Para los años académicos posteriores se seguirán estos mismos lineamientos y los cambios se anunciarán oportunamente”, agregaron.

Sobre posibles cambios en el horario de la jornada escolar, los colegios afirmaron que en el año 2026-2027 cada institución seguirá operando con su horario actual.

“El horario definitivo del colegio será una de las decisiones que tomaremos durante el proceso de integración y que comunicaremos oportunamente en las etapas posteriores. La decisión se tomará con criterios pedagógicos y operativos claros, buscando un equilibrio entre el aprendizaje y el bienestar de los estudiantes, teniendo en cuenta el bienestar de los gimnasianos Marymount y criterios como los requisitos académicos relevantes y las condiciones de movilidad de la ciudad”, añadieron.