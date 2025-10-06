¿Pueden dejarle trabajos o tareas durante la semana de receso?

Hace más de 15 años, el Ministerio de Educación dictaminó la entrada en vigor de la semana de receso escolar, la cual busca ofrecer a los estudiantes del país un periodo de descanso en el que puedan compartir tiempo de calidad con sus familias y entrar a la última parte del año con la mejor disposición posible.

Desde las primeras horas del lunes 6 de octubre hasta el domingo 12 del mismo mes, los estudiantes del país disfrutan el periodo de descanso, el cual irá ligado al festivo del Día de la Raza, dando mayor tiempo libre a los menores.

“Esta semana de receso estudiantil no modifica el tiempo de clase que deben dedicar los establecimientos educativos al desarrollo de las áreas obligatorias y fundamentales establecidas en la Ley 115 de 1994 y en sus decretos reglamentarios”, señala el Ministerio de Educación.

Una de las preguntas más frecuentes sobre esta semana es si los colegios pueden imponer tareas o trabajos para ser desarrollados y entregados al retomar las clases.

En primer caso, el decreto mediante el cual fue emitida la semana de receso no indica la prohibición para dejar tareas o trabajos a los estudiantes; sin embargo, habla de que la semana de receso debe ser un tiempo de descanso para los estudiantes.

Muchas instituciones aprovechan la semana para realizar reparaciones. | Foto: Raúl Palacios

Por esta razón, cada institución, de manera coordinada con sus docentes, debe definir el procedimiento a seguir y si emplearán tareas o trabajos para sus alumnos.

En muchos casos, los profesores dejan tareas en las cuales los estudiantes relatan las actividades de descanso que realizaron o los viajes que llevaron a cabo con su familia.

Por otro lado, si un padre de familia decide inscribir, durante los días libres, a su hijo en otros programas complementarios o actividades, estas son responsabilidad del acudiente del mismo.

Los estudiantes retornarán a clases el 14 de octubre. | Foto: Getty Images

Los padres de familia deben garantizar el regreso a clase de los menores en las fechas dadas para la continuación del calendario definido por cada una de las instituciones.

Hay que agregar que los colegios públicos finalizarán sus actividades el próximo 5 de diciembre. Por su parte, los entes privados deben informar a las familias de sus estudiantes el cronograma de trabajo que será implementado.