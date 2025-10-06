Suscribirse

Educación

¿Pueden dejarle trabajos o tareas durante la semana de receso?

Miles de estudiantes disfrutan del periodo libre.

Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

Periodista en Semana

6 de octubre de 2025, 8:35 p. m.
Salón / Colegio / Educación / Clases
La semana de receso de octubre aplica, en esencia, para los colegios públicos y distritales. | Foto: Getty Images

Hace más de 15 años, el Ministerio de Educación dictaminó la entrada en vigor de la semana de receso escolar, la cual busca ofrecer a los estudiantes del país un periodo de descanso en el que puedan compartir tiempo de calidad con sus familias y entrar a la última parte del año con la mejor disposición posible.

Desde las primeras horas del lunes 6 de octubre hasta el domingo 12 del mismo mes, los estudiantes del país disfrutan el periodo de descanso, el cual irá ligado al festivo del Día de la Raza, dando mayor tiempo libre a los menores.

“Esta semana de receso estudiantil no modifica el tiempo de clase que deben dedicar los establecimientos educativos al desarrollo de las áreas obligatorias y fundamentales establecidas en la Ley 115 de 1994 y en sus decretos reglamentarios”, señala el Ministerio de Educación.

Una de las preguntas más frecuentes sobre esta semana es si los colegios pueden imponer tareas o trabajos para ser desarrollados y entregados al retomar las clases.

En primer caso, el decreto mediante el cual fue emitida la semana de receso no indica la prohibición para dejar tareas o trabajos a los estudiantes; sin embargo, habla de que la semana de receso debe ser un tiempo de descanso para los estudiantes.

En el regreso a clases, este lunes 27 de enero, estudiantes de la Institución Técnica Comercial Villa del Sur serán recibidos con una nueva sede, $18.185 millones se invirtieron en la nueva infraestructura de la sede educativa principal de Villa del Sur con capacidad para 1.120 estudiantes. 25 aulas nuevas, tres aulas mejoradas, una biblioteca escolar y una placa polideportiva hacen parte de la nueva planta física ubicada en la comuna 11 de Cali. Fotos Raúl Palacios / El País.
Muchas instituciones aprovechan la semana para realizar reparaciones. | Foto: Raúl Palacios

Por esta razón, cada institución, de manera coordinada con sus docentes, debe definir el procedimiento a seguir y si emplearán tareas o trabajos para sus alumnos.

En muchos casos, los profesores dejan tareas en las cuales los estudiantes relatan las actividades de descanso que realizaron o los viajes que llevaron a cabo con su familia.

Por otro lado, si un padre de familia decide inscribir, durante los días libres, a su hijo en otros programas complementarios o actividades, estas son responsabilidad del acudiente del mismo.

Las escuelas públicas en El Salvador deberán atender la nueva medida del gobierno
Los estudiantes retornarán a clases el 14 de octubre. | Foto: Getty Images

Los padres de familia deben garantizar el regreso a clase de los menores en las fechas dadas para la continuación del calendario definido por cada una de las instituciones.

Hay que agregar que los colegios públicos finalizarán sus actividades el próximo 5 de diciembre. Por su parte, los entes privados deben informar a las familias de sus estudiantes el cronograma de trabajo que será implementado.

La semana de receso no hace parte de las vacaciones obligatorias señaladas por la cartera de Educación y debe ser respetada por las instituciones del país, dando facilidades para la aplicación de la misma en toda la nación.

Noticias Destacadas

