Semana de receso en octubre del 2025: ¿los colegios públicos salen igual que los privados?

La semana de receso escolar está a pocos días de dar inicio. Este periodo se otorga por parte del Ministerio de Educación desde hace más de 15 años como una oportunidad para que los estudiantes y profesores del país puedan compartir tiempo con sus familias y encarar la última parte del año de la mejor manera.

La duración del periodo libre será desde el lunes 6 de octubre hasta el domingo 12 del mismo mes; sin embargo, por el festivo del Día de la Raza, que se celebra el 13 de octubre, las clases se reanudarán hasta el martes 14.

Los colegios deben brindar la semana de receso. | Foto: Getty Images

Por tal razón, la semana de receso del presente año será una de las más largas de la historia, brindando un espacio de vacaciones para los estudiantes de la nación.

Uno de los cuestionamientos que se hacen los padres de familia es si los colegios privados tienen esta semana al mismo tiempo que las entidades públicas.

En Colombia, los dos tipos de instituciones suelen tener diferencias en sus calendarios académicos y comparten muy pocos espacios recreativos de manera conjunta.

Sin embargo, la semana de receso es una de las pocas fechas en que ambos formatos de colegios compartirán tiempo libre para sus estudiantes. Cabe añadir que algunas instituciones ofrecen programas recreativos para los menores de edad del país.

Durante este periodo, miles de personas saldrán de las ciudades para disfrutar de los múltiples destinos que ofrece el país. Por tal razón, las autoridades desplegarán diversas estrategias para el control del tráfico y la movilidad en las principales terminales de la nación.

¿Cuándo son las vacaciones de final de año?

Según los calendarios entregados por las entidades rectoras, los colegios públicos del país tendrán funcionamiento hasta el próximo 5 de diciembre. Algunas ciudades se tomarán unos días más para dar por finalizados sus planes de estudio.

En diciembre se contará con los periodos vacaciones de final de año. | Foto: Getty Images

“El artículo 86 de la Ley 115 de 1994, ‘Por la cual se expide la Ley General de Educación’, establece que: Los calendarios académicos tendrán la flexibilidad necesaria para adaptarse a las condiciones económicas, regionales y a las tradiciones de las instituciones educativas. El calendario académico en la educación básica, secundaria y media se organizará por periodos anuales de 40 semanas de duración mínima o semestrales de 20 semanas mínimo”, señala la cartera de Educación.