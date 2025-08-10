Suscribirse

Revelan cuáles son las fechas de las próximas vacaciones escolares: padres deben tenerlas en cuenta

Los periodos de descanso son autorizados por el Ministerio de Educación.

Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

Periodista en Semana

11 de agosto de 2025, 12:11 a. m.
Dos años sin escuela en Alsacia.
Las vacaciones son un derecho para los estudiantes del país. | Foto: Getty Images/ABSODELS RF

Las vacaciones para los colegios oficiales de Colombia son los espacios determinados por las autoridades educativas del país para que accedan a su descanso de las labores de aprendizaje y de enseñanza en cada uno de los casos.

Los periodos son establecidos con anterioridad para garantizar que los padres y acudientes de los menores puedan planear las vacaciones de los mismos o determinen el cuidado de los mismos para evitar situaciones de emergencia.

“Que el artículo 86 de la Ley 115 de 1994 “Por la cual se expide la ley general de educación” establece que:Los calendarios académicos tendrán la flexibilidad necesaria para adaptarse a las condiciones económicas, regionales y a las tradiciones de las instituciones educativas. El calendario académico en la educación básica secundaria y media se organizará por periodos anuales de 40 semanas de duraciones mínima o semestral de 20 semanas mínimo”, señala la cartera de educación.

Educación y natalidad
Las fechas deben ser acojidas por las instituciones. | Foto: Adobe Stock

Hace algunas semanas los colegios del país iniciaron la segunda parte del año académico tras haber disfrutado de las tradicionales vacaciones de mitad de año. Ahora, el Ministerio de Educación determinó las fechas oficiales para la semana de receso y el descanso de final de año para las instituciones con calendario A.

La mayor parte de ciudades y departamentos darán su receso escolar el próximo 6 de octubre y las finalizarán el próximo 10 del mismo, tal y como sucederá en la capital colombiana. Estas fechas no tienen injerencia sobre algunas entidades privadas de la nación que optan por otros periodos.

En cuanto a la finalización de las clases del actual año, las mismas se llevaron a cabo hasta el próximo 5 de diciembre, día en el cual se debe contar con todos los procesos finalizados.

En el regreso a clases, este lunes 27 de enero, estudiantes de la Institución Técnica Comercial Villa del Sur serán recibidos con una nueva sede, $18.185 millones se invirtieron en la nueva infraestructura de la sede educativa principal de Villa del Sur con capacidad para 1.120 estudiantes. 25 aulas nuevas, tres aulas mejoradas, una biblioteca escolar y una placa polideportiva hacen parte de la nueva planta física ubicada en la comuna 11 de Cali. Fotos Raúl Palacios / El País.
Los padres de los menores deben conocer las fechas con anterioridad. | Foto: Raúl Palacios

En el caso del Valle del Cauca y Barranquilla, las actividades finalizarán el 30 de noviembre. Por otro lado, en Cali, se desarrollarán hasta el 7 de diciembre, siendo una de las regiones donde se tendrá atención hasta los primeros días del mes.

Colegios privados

En el caso de los colegios de calendario B las fechas son diferentes debidos a los procesos que adelantan los mismos. En algunos casos las labores pueden desarrollarse hasta pocos días antes de navidad. Además, los mismos retoman operación en las primeras semanas del año entrante.

Para el caso de los colegios privados, las instituciones deben informar a los padres las fechas en las cuales se desarrollaran los periodos de descanso con la meta que se pueden tener el control de las actividades de los menores.

