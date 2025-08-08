Más de 640.000 estudiantes en Colombia presentarán las pruebas Saber 11 calendario A, junto con los exámenes Pre Saber y Validación del Bachillerato Académico, anunciaron las autoridades educativas.

El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes) informó que la evaluación se llevará a cabo en más de 1.451 puntos de aplicación distribuidos en 561 municipios del país.

“Todo está listo para realizar estas pruebas de Estado, que se han convertido en un pilar fundamental para evaluar y mejorar continuamente nuestro sistema educativo”, afirmó Elizabeth Blandón Bermúdez, directora general del Icfes.

Elizabeth Blandón Bermúdez, directora general del Icfes, durante el comité de planeación de la XII Cumbre Líderes por la Educación de Semana. | Foto: Helen Ramírez

Blandón enfatizó que estas pruebas no solo miden conocimientos, sino que promueven valores relacionados con la sostenibilidad y la responsabilidad social, ambiental y económica.

“Esto permite generar conciencia sobre la importancia de la educación en el desarrollo de Colombia y en la formación de ciudadanos comprometidos con el futuro del país”, agregó.

La jornada de evaluación comenzará a las 7:00 a. m. y se desarrollará en una sola jornada con dos sesiones, una en la mañana y otra en la tarde.

Cerca de 596.000 estudiantes de último año escolar presentarán la Prueba Saber 11 calendario A, mientras que unos 43.000 estudiantes de noveno y décimo grado realizarán el examen Pre Saber.

Además, alrededor de 3.000 personas mayores de 18 años intentarán obtener el título de bachiller mediante la prueba Validación del Bachillerato.

Prueba Saber 11 calendario A | Foto: Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación –Icfes

El Icfes también informó que se han dispuesto adecuaciones especiales para garantizar que aproximadamente 13.000 personas con discapacidades puedan presentar la prueba en condiciones óptimas y con el apoyo requerido.

Entre los citados, 13.415 son extranjeros, en su mayoría venezolanos.

En la sesión de la mañana, los estudiantes responderán 131 preguntas en áreas como matemáticas, lectura crítica, competencias sociales y ciudadanas, y ciencias naturales. En la sesión de la tarde se contestarán 147 preguntas, en las que el componente de lectura crítica será reemplazado por inglés.

Aunque el Icfes sostiene que no da posiciones ni escalafones por estos resultados, tras analizar y comparar los resultados, Cali ocupó el puesto 48 a nivel nacional con un promedio de 253 puntos, de 500 posibles. | Foto: Archivo de El País

Sobre los requisitos y recomendaciones que deben tener en cuenta los estudiantes y personas que presentarán las pruebas, se debe tener en cuenta que cada persona deberá llevar un documento de identidad válido, que puede ser cédula de ciudadanía física o digital, tarjeta de identidad, certificado de trámite o pasaporte vigente.

Para extranjeros residentes, será obligatorio portar cédula de extranjería o permiso de protección temporal junto con el documento de identidad del país de origen. No se aceptarán fotografías o impresiones de documentos, estos deben ser mostrados desde la aplicación oficial autorizada por la Registraduría Nacional.

Los estudiantes deberán llevar lápiz con mina No. 2, borrador y tajalápiz. Durante la jornada se prohibirá el uso de teléfonos celulares o dispositivos electrónicos.