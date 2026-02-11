En medio de cierres y fusiones de instituciones educativas, fondo internacional compra prestigioso colegio bogotano

Ashmore Andean Fund III y Fondo Ashmore Andino III adquirieron una participación mayoritaria en el Colegio Bilingüe Richmond, una de las instituciones privadas más reconocidas de Bogotá, en una operación que refuerza la apuesta del fondo por el sector educativo en Colombia.

Fundado hace más de 37 años, el Colegio Bilingüe Richmond se ha consolidado por sus altos estándares académicos. La adquisición se enmarca en la estrategia de expansión de Legacy Schools, la red de instituciones privadas impulsada por Ashmore.

Fusión del Gimnasio Campestre con el Marymount: ¿Dónde quedará la nueva sede? ¿Todos los cursos serán mixtos? Los colegios responden

Esta plataforma, a la cual también pertenecen el colegio Liceo Pino Verde de Pereira y el Liceo Francés de Medellín, busca respaldar colegios de alta calidad, fortalecer su sostenibilidad a largo plazo y preservar su identidad y cultura institucional, al tiempo que promueve el desarrollo social a través de la educación.

Según Juan Pablo Fonseca, CEO de Ashmore Colombia, el Richmond encaja de manera natural en la visión de Legacy Schools por su cultura sólida y su claridad estratégica. El directivo señaló que la inversión hace parte de un enfoque más amplio en infraestructura social y de la experiencia del fondo apoyando proyectos educativos con propósito y resiliencia financiera.

La inversión en educación está relacionada con el desarrollo de infraestructura social. Foto: 123rf

Con esta transacción, Ashmore continúa ampliando su presencia en el segmento educativo, apostando a generar impacto social y, simultáneamente, retornos atractivos ajustados por riesgo para sus inversionistas.

Ashmore Colombia es un gestor de activos que forma parte del inglés Ashmore Group plc, fondo especializado en mercados emergentes, con más de 30 años de experiencia y 52.200 millones de dólares en activos bajo administración (al 31 de diciembre de 2025).

Las cifras detrás de dos de los colegios privados más costosos de Bogotá

En el país, Ashmore administra activos por 2.400 millones de dólares, distribuidos en tres estrategias: capital privado, deuda de infraestructura y renta variable pública.

En el pasado, Ashmore ya había participado en el sector educativo en Colombia. En 2018 invirtió en la Red de Colegios Colombianos (Redcol), la cual tiene nueve colegios en siete ciudades del país, pero en 2022 vendió esa participación a la también inglesa Cognita Schools Limited.

En el pasado ya Ashmore había invertido en otra red de colegios privados en Colombia. Foto: Getty Images

Pese a las dificultades que enfrentan los colegios en el país por el cambio demográfico y las dificultades económicas, que tan solo para el inicio de este año escolar llevaron al cierre de 26 instituciones privadas en Bogotá, las compras de Ashmore evidencian que los inversionistas ven un alto potencial en el sector educativo colombiano.

A esta situación se suman noticias recientes en el sector, como lo fue la fusión de dos colegios tradicionales de Bogotá: el Gimnasio Campestre y el Marymount. El proceso de integración se dará en dos grandes etapas: una que iniciará a partir del año académico 2027-2028 y otra posterior de operación.