Suscribirse

Cápsulas

Ashmore Colombia anuncia nuevo CEO para impulsar su crecimiento en 2026

Ashmore Colombia forma parte de Ashmore Group plc, gestora de inversiones con sede en el Reino Unido especializada en mercados emergentes.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Economía
25 de noviembre de 2025, 4:45 p. m.
Crecimiento economía. Inversión
Ashmore Colombia es una gestora de activos con USD 2.300 millones en activos bajo gestión (al 30 de septiembre de 2025) en tres estrategias: capital privado, deuda de infraestructura y valores públicos. | Foto: Adobe Stock

Ashmore Colombia, empresa enfocada en inversiones especializadas en Mercados Emergentes, anunció que Juan Pablo Fonseca sucederá al cofundador de la firma, Camilo Villaveces, como CEO, proporcionando continuidad estratégica y facilitando la evolución del equipo directivo superior de la firma.

A partir del 1 de enero de 2026, Camilo asumirá el nuevo cargo de Presidente de Ashmore Colombia, donde continuará aportando valiosas perspectivas y apoyo al equipo directivo. Se ha desempeñado como director ejecutivo en la compañía desde 2009.

}Camilo seguirá siendo un miembro fundamental de los comités de inversión de Ashmore, dedicando un tiempo considerable al rendimiento de la inversión de los fondos existentes de la firma.

Juan Pablo Fonseca, actual director de inversiones y adquisiciones de Ashmore Colombia y presidente de su Comité Ejecutivo, se incorporó a la empresa en 2012 tras desarrollar la primera parte de su carrera en banca de inversión. Desempeñó un papel clave en la implementación y gestión de casi 900 millones de dólares en múltiples transacciones de capital privado que involucraron a 28 empresas a través de tres fondos de Ashmore. Los proyectos de inversión abarcaron autopistas, generación y transmisión de energía, transporte e infraestructura social en Colombia, Perú y la región andina en general.

Juan Pablo Fonseca sucederá al cofundador de la firma, Camilo Villaveces, como CEO, proporcionando continuidad estratégica y facilitando la evolución del equipo directivo superior de la firma.
Juan Pablo Fonseca sucederá al cofundador de la firma, Camilo Villaveces, como CEO, proporcionando continuidad estratégica y facilitando la evolución del equipo directivo superior de la firma. | Foto: Ashmore Colombia

Mark Coombs, director ejecutivo de Ashmore Group plc, afirmó: “Estamos encantados de que Juan Pablo lidere a Ashmore Colombia en la siguiente fase de su desarrollo, con interesantes oportunidades de crecimiento en los mercados privados y públicos de Colombia y la región andina en general. Bajo el liderazgo de Camilo, la compañía se ha convertido en una parte muy exitosa de la red local de gestión de activos de Ashmore“.

También Ashmore anunció el nombramiento de Lucas Marulanda como director general y miembro del equipo de gestión de carteras. Marulanda aporta más de 24 años de experiencia en gestión de carteras de capital privado y se incorpora a la firma procedente de Advent International, donde dedicó los últimos diez años a la búsqueda y gestión de inversiones de capital privado en Centroamérica y Latinoamérica.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Aislinn Derbez se pronunció tras perder a Gabriela Michel, su mamá; destapó la causa de muerte: “Necesito vivir mi duelo”

2. Clarividente colombiana habló de Juan Gabriel y soltó impactante confesión sobre su dudosa muerte: “Me conecté con él”

3. Extrabajador de McDonald’s compartió 5 consejos clave sobre su oficio y ahora es un éxito viral

4. Cambio Radical y la alianza Alma conformarán listas conjuntas al Congreso, así se organizarían

5. “Petro es el jefe de los narcotraficantes”: el presidente teme que EE. UU. aliste una acusación formal en su contra

LEER MENOS

Noticias relacionadas

liderazgoColombiaEmpresasInversiones Fondos de inversión

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.