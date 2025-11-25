Ashmore Colombia anuncia nuevo CEO para impulsar su crecimiento en 2026

Ashmore Colombia, empresa enfocada en inversiones especializadas en Mercados Emergentes, anunció que Juan Pablo Fonseca sucederá al cofundador de la firma, Camilo Villaveces, como CEO, proporcionando continuidad estratégica y facilitando la evolución del equipo directivo superior de la firma.

A partir del 1 de enero de 2026, Camilo asumirá el nuevo cargo de Presidente de Ashmore Colombia, donde continuará aportando valiosas perspectivas y apoyo al equipo directivo. Se ha desempeñado como director ejecutivo en la compañía desde 2009.

}Camilo seguirá siendo un miembro fundamental de los comités de inversión de Ashmore, dedicando un tiempo considerable al rendimiento de la inversión de los fondos existentes de la firma.

Juan Pablo Fonseca, actual director de inversiones y adquisiciones de Ashmore Colombia y presidente de su Comité Ejecutivo, se incorporó a la empresa en 2012 tras desarrollar la primera parte de su carrera en banca de inversión. Desempeñó un papel clave en la implementación y gestión de casi 900 millones de dólares en múltiples transacciones de capital privado que involucraron a 28 empresas a través de tres fondos de Ashmore. Los proyectos de inversión abarcaron autopistas, generación y transmisión de energía, transporte e infraestructura social en Colombia, Perú y la región andina en general.

Mark Coombs, director ejecutivo de Ashmore Group plc, afirmó: “Estamos encantados de que Juan Pablo lidere a Ashmore Colombia en la siguiente fase de su desarrollo, con interesantes oportunidades de crecimiento en los mercados privados y públicos de Colombia y la región andina en general. Bajo el liderazgo de Camilo, la compañía se ha convertido en una parte muy exitosa de la red local de gestión de activos de Ashmore“.