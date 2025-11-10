Suscribirse

Nuevo fondo impulsa la inversión local en infraestructura y capital privado en Colombia

Con un primer cierre de USD 140 millones, el Fondo de Capital Privado Patria Colombia busca movilizar recursos nacionales e internacionales a diversos sectores de la sociedad.

Redacción Economía
10 de noviembre de 2025, 6:27 p. m.
Empresas que construyen país
El nuevo fondo busca movilizar capital nacional e internacional hacia diversos sectores de la sociedad. | Foto: LariBat - stock.adobe.com

El lanzamiento del Fondo de Capital Privado Patria Colombia marca un nuevo capítulo para la inversión en infraestructura y capital privado en el país. Con un primer cierre de USD 140 millones , el vehículo busca fortalecer esa participación de inversionistas institucionales colombianos -entre ellos los fondos de pensiones y aseguradoras-, bajo la administración de Fiduciaria Bancolombia.

El fondo proyecta alcanzar una meta de inversión de USD 700 millones, integrando capital local con recursos internacionales provenientes de los fondos regionales de Capital Privado e Infraestructura. Su estrategia se centra en impulsar sectores clave como salud, alimentos, agricultura, energía renovable, logística, tecnología e infraestructura vial, considerados esenciales para la competitividad y el crecimiento económico del país.

De acuerdo con voceros de la firma gestora, el propósito es movilizar capital hacia proyectos locales, fomentar la creación de empleo y contribuir a la modernización de la infraestructura nacional.

Crecimiento economía. Inversión
La iniciativa busca fortalecer la inversión local y generar empleo. | Foto: Adobe Stock

“Este fondo representa una oportunidad única para acelerar el desarrollo de infraestructura en Colombia. Contar con un vehículo de inversión local para proyectos locales nos permitirá movilizar capital para no solo impulsar la competitividad del país, sino que también generar empleo, conectividad y un impacto positivo en la vida de millones de personas”, señaló Pablo Cano, senior director de Infraestructura en Patria Investments.

La compañía ha acompañado a la expansión de empresas en diferentes sectores, generando alrededor de 18.000 empleos en el país. Estas inversiones han contribuido a ampliar la cobertura de servicios de salud, mejorar la movilidad urbana y promover soluciones sostenibles de energía.

El Fondo Patria Colombia también busca consolidar la presencia del capital privado en proyectos de largo plazo, para fortalecer la colaboración entre inversionistas nacionales y extranjeros, esto teniendo en cuenta los criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo en sus inversiones.

