aprendizaje digital: cuando estudiar demasiado también puede frenar

Guarda el video. Anota. Compra el curso. Sigue la cuenta. Vuelve a buscar. Compara métodos. Arma una lista mejor. Y semanas después, exactamente en el mismo punto.

Antonia Villa Navarro lo reconoce rápido. No porque sea raro. Porque es lo más común que ve cuando alguien llega queriendo construir algo propio en internet.

“La gente consume contenido infinito sobre cómo emprender y siente que está avanzando, cuando en realidad está postergando el momento de actuar”, dice. “El acceso no reemplaza la ejecución. Y la ejecución sigue siendo lo que más duele y lo que menos se hace.”

Creadora de contenido y fundadora de AntoEcom, una comunidad digital de habla hispana donde comparte lo que aprendió sobre negocios por internet, Antonia Villa Navarro empezó joven, sin ruta clara, probando mientras hacía. No desde la teoría. Desde adentro. Y eso, dice, cambia completamente lo que uno termina viendo.

Hay preguntas que solo aparecen cuando el proyecto ya está en movimiento. Qué vender. A quién hablarle. Cuándo ajustar. Cuándo soltar algo que parecía buena idea en el papel pero que el mercado no recibe igual. Ningún curso las responde antes de tiempo porque dependen de variables que no existen hasta que uno ya está ahí, con algo real en juego, tomando decisiones con consecuencias reales.

El acceso a información tiene valor, nadie lo discute. Hoy alguien puede aprender en semanas lo que antes tomaba años, entender modelos de negocio, validar ideas con poco presupuesto, conectarse con personas que ya recorrieron parte del camino. Todo eso importa y ayuda. El problema empieza cuando aprender se vuelve una forma de sentirse productivo sin exponerse a ningún resultado real. Prepararse un poco más. Esperar estar lista. Un estudio de la Universidad de Columbia publicado en 2024 encontró que la sobrecarga de opciones retrasa las decisiones incluso cuando la persona ya sabe qué quiere hacer. No por ignorancia. Por exceso.

Antonia Villa Navarro lo llama estar casi listo.

Personas con más claridad que muchos emprendedores activos, esperando el momento perfecto para publicar, ofrecer, probar. Les falta una versión más. Una señal más. Una clase más. Mientras tanto el mercado no responde porque todavía no hay nada frente al mercado. Y el tiempo pasa de todas formas.

“La trampa es que tanto acceso genera parálisis disfrazada de aprendizaje”, dice Antonia Villa Navarro. “La velocidad de decisión, con criterio pero sin perfeccionismo, es lo que separa a quien escala de quien siempre está casi listo.”

Ejecutar implica recibir respuestas que no siempre gustan. Poco interés, errores visibles, ajustes que nadie anticipó. Lo que uno aprende en un curso y lo que uno aprende cuando ya tiene algo en juego no son la misma cosa. No porque el curso esté mal. Sino porque hay cosas que solo enseña el error propio, el que llega cuando ya no hay forma de seguir mirando desde afuera.

No hay forma de abreviar eso.

Cuatro años después, Antonia Villa Navarro habla de todo esto sin urgencia. Sin el tono de quien quiere convencer a alguien de algo. Más bien como quien describe lo que vio repetirse suficientes veces.

“La pregunta no es cómo genero dinero rápido”, dice. “La pregunta es para qué quiero el dinero, qué tipo de vida quiero tener y qué soy capaz de sostener en el tiempo.”

Eso no se aprende en un video.