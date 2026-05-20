Educación

Icetex anuncia la renovación de 107.000 créditos para el segundo semestre del 2026: estas son las fechas

La entidad aseguró que la financiación para este periodo será de $1,03 billones.

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Redacción Semana
20 de mayo de 2026 a las 8:23 a. m.
La renovación del crédito será clave para asegurar la continuidad de miles de estudiantes en el país y el exterior.
La renovación del crédito será clave para asegurar la continuidad de miles de estudiantes en el país y el exterior. Foto: Colprensa

El Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior, más conocido como Icetex, es una de las entidades más importantes en materia financiera en el país. Esta es fundamental en Colombia porque actúa como el principal brazo financiero del Estado para garantizar el acceso, la permanencia y la culminación de la educación superior.

La entidad permite a los estudiantes de bajos recursos y de regiones apartadas ingresar a la universidad, ofreciendo líneas de crédito que se adaptan a las necesidades socioeconómicas del país.

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Más de 107.000 estudiantes deberán realizar la renovación para garantizar el desembolso de sus créditos. Foto: Getty Images

Recientemente, el Icetex anunció la apertura de la etapa de renovación de créditos educativos vigentes para el segundo semestre del 2026. Hasta el próximo 28 de agosto, más de 107.000 estudiantes que continúan con la financiación con la entidad deben realizar el proceso de renovación, lo que garantiza el desembolso.

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“De esta forma, el Icetex cumple el compromiso de acompañar el sueño de 107.204 estudiantes que continúan cursando, en segundo semestre de 2026, programas de pregrado o posgrado, dentro o fuera del país, y que confiaron en la entidad para financiar la totalidad de sus estudios”, dijo Álvaro Urquijo, presidente del Icetex.

La convocatoria estará abierta hasta el 15 de julio. Los interesados pueden hacer la inscripción en la página del Icetex.
Icetex abrió el proceso de renovación de créditos educativos para el segundo semestre de 2026. Foto: Getty Images/iStockphoto

Es importante tener en cuenta que los recursos actualmente ascienden a 1,03 billones, valor que cubrirá los desembolsos para matrícula de los créditos mencionados, susceptibles a renovación para el segundo semestre del 2026. Dichos créditos hacen parte de pregrados y posgrados, dentro y fuera del país. También a créditos de sostenimiento.

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Es importante tener en cuenta que el proceso de renovación es clave para que los estudiantes puedan obtener el desembolso del crédito a las universidades por matrícula y a las cuentas personales, en caso de que se trate de un crédito de sostenimiento, que corresponde al segundo semestre del 2026.

Tenga en cuenta que, para renovar el crédito, debe actualizar sus datos, presentar el formulario de renovación en su universidad y seguir los pasos que precise cada institución.

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Icetex destinó recursos para cubrir créditos de matrícula y sostenimiento durante el segundo semestre de 2026. Foto: Composición Semana/ Icetex/Material de Adobe