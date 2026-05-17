Estudie en Japón con todo pago: matrícula, transporte y sostenimiento; así puede aplicar

Cada vez son más los colombianos que buscan una oportunidad de salir del país para adquirir nuevos conocimientos y enriquecer su hoja de vida, lo que les permita acceder a mejores oportunidades laborales y con ello mejores ingresos.

Muchos buscan mejorar su competitividad laboral, perfeccionar un segundo idioma, acceder a infraestructura de investigación de punta y, en muchos casos, aprovechar las oportunidades migratorias y de calidad de vida que ofrecen destinos como Estados Unidos, España, Canadá o Australia.

Matrícula, gastos académicos y tiquetes aéreos: así funciona la nueva oportunidad de estudio en Japón para colombianos. Foto: Montaje Getty Images / Icetex

Recientemente, el Gobierno de Japón, en alianza con el Icetex, lanzó cuatro convocatorias dentro del programa Monbukagakusho - Mext, iniciativa diseñada par ciudadanos colombianos que deseen cursar estudios presenciales en instituciones de educación superior japonesas, con un espectro desde la formación técnica y hasta posgrados.

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La oferta se divide en cuatro bloques. El pregrado en carrera de cuatro años, sumado un año previo de preparación. Tecnologías e ingenierías, en cursos de cuatro años.

De otro lado, la formación técnica con tres años, en áreas como moda, negocios y educación. Finalmente, en posgrados y para estudiantes en último año de pregrado con programas que se extienden entre dos y cuatro años.

Estudiantes colombianos podrán acceder a programas de pregrado, formación técnica y posgrado con financiación total. Foto: Alcaldía de Cali

Tenga en cuenta que el Gobierno de Japón asume el costo total de matrícula y gastos académicos, además de proveer tiquetes aéreos de ida y regreso.

Para el sostenimiento local recibirá unos 117.000 yenes, que son unos 2,8 millones de pesos. Para posgrados, el apoyo es de entre 143.000 y 145.000 yenes, que son unos 3,5 millones de pesos.

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¿Qué debe hacer para postularse?

Es importante que acredite una excelente trayectoria académica y domine el nivel de inglés B2. Debe completar un proceso de inscripción en el que debe llenar un formulario oficial. Luego debe completar la solicitud en el Icetex. El plazo para realizar el trámite vence el próximo 1 de junio.

El programa busca apoyar a quienes deseen fortalecer su perfil académico y acceder a experiencia internacional. Foto: Montaje Adobe Stock/Colprensa