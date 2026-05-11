El “megaacorazado” de Japón: así era el barco de guerra más grande de la historia que nunca se construyó

La Armada de Estados Unidos cuenta actualmente con el buque militar más grande del planeta: el portaaviones USS Gerald R. Ford. Desde su entrada en servicio en 2017, esta gigantesca embarcación destaca por sus 342 metros de longitud y un desplazamiento cercano a las 100.000 toneladas.

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Sin embargo, décadas antes de que existiera este naval, Japón imaginó un proyecto todavía más descomunal. Poco antes del inicio de la Primera Guerra Mundial, el teniente comandante Hidetaro Kaneda propuso la creación del IJN Zipang, un “megaacorazado” que habría concentrado el poder ofensivo de toda una flota en un solo barco.

El diseño planteaba dimensiones nunca vistas para la época: un desplazamiento estimado de 500.000 toneladas. Para entender la magnitud de la idea, los acorazados de entonces apenas alcanzaban entre 25.000 y 30.000 toneladas. Incluso habría superado ampliamente a los legendarios buques japoneses de la clase Yamato-class battleship, considerados entre los más grandes de la historia naval, con 72.000 toneladas y 263 metros de eslora.

El buque también fue imaginado como una nave muy ágil. Foto: Fotograma Youtube @Drachinifel / IJN Zipang (NB) - Guide 458 / 4:30 / Drachinifel

El proyecto del IJN Zipang contemplaba unas dimensiones descomunales para su época. El diseño incluía una manga cercana a los 90 metros y una eslora superior a los 600 metros, medidas que incluso habrían dejado atrás a muchos de los mayores buques militares modernos. Su creador consideraba que este tamaño era fundamental para garantizar estabilidad durante la navegación en el océano Pacífico.

De acuerdo con la propuesta del oficial japonés Hidetaro Kaneda, la amplitud del casco coincidía con la longitud promedio de las olas en esa región marítima. Gracias a esta estructura, el gigantesco navío podría transportar más de un centenar de cañones pesados, algunos con un calibre estimado de hasta 20 pulgadas, equivalente a 51 centímetros.

Además de su enorme capacidad ofensiva, el concepto también apostaba por una velocidad poco común para una embarcación de semejante tamaño. El diseño planteaba que el buque alcanzara hasta 42 nudos, es decir, cerca de 78 kilómetros por hora, una cifra extremadamente elevada para un acorazado de tales proporciones.

Sin embargo, el ambicioso proyecto no se materializó, ya que Japón no contaba en ese momento con la tecnología ni los recursos necesarios para hacerlo realidad. A comienzos del siglo XX, el país todavía enfrentaba limitaciones industriales importantes para desarrollar un buque de semejante magnitud.

En aquella época, los llamados acorazados dreadnought dominaban las grandes armadas del mundo y representaban el máximo poder naval. No obstante, Japón apenas disponía de infraestructura suficiente para fabricar este tipo de barcos. De hecho, uno de sus navíos más importantes, el Kongo, tuvo que construirse en astilleros británicos debido a las limitaciones locales.

Levantar una nave de 500.000 toneladas habría implicado desafíos industriales nunca antes vistos. Se habrían necesitado gigantescos diques secos, enormes grúas y una capacidad siderúrgica descomunal para producir y ensamblar cada pieza del casco. Además, el transporte de materiales y componentes habría supuesto una operación logística extremadamente compleja.

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El funcionamiento del buque también planteaba enormes problemas técnicos y económicos. Para mover una estructura de semejante tamaño habrían sido necesarias turbinas de vapor mucho más potentes que cualquiera existente en ese momento. A esto se sumaría un consumo de combustible tan elevado que, según algunos análisis históricos, podría haber puesto en aprietos financieros a la Armada japonesa.

Incluso si el barco hubiera llegado a construirse, muchos expertos consideran que habría tenido importantes debilidades en combate. Su enorme tamaño lo habría convertido en un objetivo fácil para submarinos y ataques aéreos, además de presentar dificultades para maniobrar en alta mar debido a su reducido radio de giro. Aun así, la idea de concentrar gran poder militar en pocos buques influyó más adelante en el desarrollo de los legendarios Yamato-class battleship y del Musashi.

Imagen de referencia sobre un buque de guerra. Foto: via REUTERS

Aunque el proyecto nunca pasó del papel, el concepto no era tan descabellado dentro de la estrategia naval de la época. Curiosamente, décadas después, Japón sí vería navegar una embarcación con dimensiones similares, aunque destinada al comercio y no a la guerra: el gigantesco Seawise Giant, considerado uno de los barcos más grandes jamás construidos y operativo desde finales de los años 70.