Ciencia

Científicos de la NASA captan por primera vez impresionante fenómeno en el océano Pacífico con un nivel de detalle sin precedentes

Este hallazgo, logrado gracias al satélite SWOT, representa un avance significativo en el estudio de los fenómenos oceánicos extremos.

7 de febrero de 2026, 7:55 p. m.
El evento estuvo vinculado a un terremoto de magnitud 8,8 ocurrido en julio de 2025 frente a la costa oriental de Kamchatka.
El evento estuvo vinculado a un terremoto de magnitud 8,8 ocurrido en julio de 2025 frente a la costa oriental de Kamchatka.

El océano es, quizá, uno de los lugares más misteriosos del planeta. Durante siglos ha despertado innumerables interrogantes por todo aquello que puede ocultar en sus profundidades, dando lugar a especulaciones, mitos, leyendas y teorías. A pesar de los avances científicos y tecnológicos, gran parte de sus secretos permanece escondida bajo kilómetros de agua, oscuridad y una presión extrema. Esta combinación ha convertido al océano en una fuente constante de fascinación para la humanidad.

Sin embargo, no todo permanece fuera de nuestro alcance. Un satélite de última generación logró captar un fenómeno realmente asombroso que podría ser clave para comprender mejor el funcionamiento de los océanos y, en especial, los peligros asociados a eventos extremos.

La monstruosa ola captada por un satélite de la NASA

La NASA es considerada una de las agencias espaciales más importantes del mundo, gracias a su aporte al estudio y la comprensión del universo mediante avanzados equipos tecnológicos y un amplio equipo de expertos. En este contexto, los recientes avances en el monitoreo satelital han permitido detectar olas gigantes de hasta 35 metros de altura en el océano Pacífico, un fenómeno extremadamente raro que ocurre en mar abierto, lejos de la observación humana directa.

El satélite SWOT permitió, por primera vez, seguir la propagación de un tsunami en mar abierto con un nivel de detalle sin precedentes. Foto: Getty Images

Por primera vez, la NASA logró observar en tiempo casi real la propagación de un tsunami en mar abierto gracias al satélite SWOT, diseñado para medir con alta resolución la topografía de la superficie del agua. Las imágenes obtenidas permitieron analizar cómo la ola se desplazó, se dispersó y cambió de forma a lo largo del océano.

Científicos advierten y llaman a estos países a prepararse para un eclipse solar inédito que iluminará el cielo dentro de poco

Este registro sin precedentes, detallado en un estudio publicado en The Seismic Record, aporta nueva información sobre la dinámica de los tsunamis, mejora la comprensión de los grandes terremotos y abre nuevas posibilidades para el desarrollo de sistemas de alerta temprana basados en tecnología satelital.

Así funciona el satélite SWOT

El satélite SWOT, desarrollado en conjunto por la NASA y la agencia espacial francesa CNES, logró registrar desde el espacio el paso de un tsunami con una precisión inédita. Durante su órbita sobre la zona afectada, detectó en cuestión de minutos pequeñas variaciones en la altura del mar que coincidieron con los modelos de propagación, lo que permitió mejorar las estimaciones sobre la magnitud del evento y la ruptura sísmica que lo originó.

Este hallazgo obliga a replantear la seguridad de la navegación marítima y transforma la percepción científica sobre los fenómenos extremos que pueden producirse en el océano.

La investigación sugiere que el mar tuvo un papel clave en la reducción de gases que retenían el calor.
Gracias a esta tecnología, se han identificado olas de hasta 35 metros de altura en el océano Pacífico. Foto: Getty Images/iStockphoto

El fenómeno estuvo relacionado con un terremoto de magnitud 8,8 ocurrido el 29 de julio de 2025 frente a la costa oriental de Kamchatka. Según detalló Muy Interesante, se trató del mayor evento sísmico registrado por el satélite SWOT desde su lanzamiento en 2022. Aunque no fue el más fuerte de la historia reciente, permitió observar por primera vez un gran tsunami con la alta precisión de un altímetro espacial moderno.

El sismo se produjo en la activa zona de subducción Kuriles-Kamchatka, donde la placa del Pacífico se desliza bajo la de América del Norte. La ruptura sísmica alcanzó unos 400 kilómetros de extensión y elevó el fondo marino hasta cuatro metros en su parte central, generando el tsunami observado desde el espacio.

