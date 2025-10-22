Suscribirse

Mundo

Estados Unidos confirma nuevo ataque en el Pacífico contra supuesta embarcación narcotraficante. Tres personas murieron

Según confirmó el secretario de Guerra, Pete Hegseth, el ataque “se llevó a cabo en aguas internacionales”.

Redacción Mundo
23 de octubre de 2025, 2:18 a. m.
Pete Hegseth confirmó el ataque a través de su cuenta de X.
Pete Hegseth confirmó el ataque a través de su cuenta de X. | Foto: Getty Images / Captura de X

A través de su cuenta de X, el secretario de Guerra de los Estados Unidos, Pete Hegseth, confirmó este miércoles, 22 de octubre, que bajo autorización del presidente Donald Trump, se llevó a cabo un nuevo ataque contra una supuesta embarcación narcotraficante en el océano Pacífico, dejando tres fallecidos.

“Hoy, bajo la dirección del presidente Trump, el Departamento de Guerra llevó a cabo otro ataque cinético letal contra un buque operado por una Organización Terrorista Designada (OTD). Una vez más, los terroristas, ahora fallecidos, se dedicaban al narcotráfico en el Pacífico Oriental”, dijo.

Contexto: Estados Unidos atacó una presunta embarcación narco cerca de Colombia

Los ataques, que según Hegseth se llevaron a cabo en aguas internacionales, elevan el número total de ataques estadounidenses de este tipo al menos a nueve, con 37 personas muertas, según cifras estadounidenses. Hasta ahora los ataques solo se habían producido en el Caribe, pero con este, ya son dos que se dan en el Pacífico.

La operación fue ejecutada por el Comando Sur de Estados Unidos en el Pacífico Oriental.
La operación fue ejecutada por el Comando Sur de Estados Unidos en el Pacífico Oriental. | Foto: Captura de pantalla.

“Nuestra inteligencia tenía conocimiento de que el buque estaba involucrado en el contrabando ilícito de narcóticos, transitaba por una ruta conocida de narcotráfico y transportaba narcóticos. Tres narcoterroristas varones se encontraban a bordo durante el ataque, que se llevó a cabo en aguas internacionales. Los tres terroristas murieron y ninguna fuerza estadounidense resultó herida en este ataque”, manifestó el funcionario.

El mensaje de Hegseth está acompañado de un video en color, en el que se ve una lancha a toda velocidad en alta mar, hasta que es destruida totalmente. Por ahora, no se ha revelado el origen de las embarcaciones atacadas (ocho barcos y un semisumergible), aunque algunas fueron destruidas frente a las costas de Venezuela.

Contexto: “Se avecina la novena”: Trump lanza inquietante predicción en medio de escalada de tensiones con Maduro

El gobierno de Trump, que hizo de la lucha contra el crimen organizado uno de sus objetivos principales, alega que puede llevar a cabo estos ataques, puesto que declaró a los cárteles narcotraficantes organizaciones “terroristas”, en órdenes presidenciales emitidas hace meses. Estados Unidos se declara, por lo tanto, en “conflicto armado” con un enemigo que no tiene Estado ni territorio definido.

x
Pete Hegseth, secretario de Guerra, aprobó los ataques y los celebró en sus redes sociales. | Foto: Pool

Finalmente, en su mensaje publicado en la noche del miércoles, Hegseth aseguró que el gobierno de Donald Trump continuará atacando a los carteles del narcotráfico en el hemisferio hasta que dejen de ser una amenaza para su país.

Contexto: Congresistas de EE. UU. están inconformes con Trump por no mostrar pruebas que justifiquen los ataques en el Caribe. Esto dicen

Estos ataques continuarán, día tras día. No son simples narcotraficantes, sino narcoterroristas que siembran muerte y destrucción en nuestras ciudades. Estos narcotraficantes son la “Al Qaeda” de nuestro hemisferio y no escaparán a la justicia. Los encontraremos y los eliminaremos hasta que la amenaza para el pueblo estadounidense se extinga.

Con información de AFP.

Noticias relacionadas

