A través de su cuenta de X, el secretario de Guerra de los Estados Unidos, Pete Hegseth, confirmó este miércoles, 22 de octubre, que bajo autorización del presidente Donald Trump, se llevó a cabo un nuevo ataque contra una supuesta embarcación narcotraficante en el océano Pacífico, dejando tres fallecidos.

“Hoy, bajo la dirección del presidente Trump, el Departamento de Guerra llevó a cabo otro ataque cinético letal contra un buque operado por una Organización Terrorista Designada (OTD). Una vez más, los terroristas, ahora fallecidos, se dedicaban al narcotráfico en el Pacífico Oriental”, dijo.

Los ataques, que según Hegseth se llevaron a cabo en aguas internacionales, elevan el número total de ataques estadounidenses de este tipo al menos a nueve, con 37 personas muertas, según cifras estadounidenses. Hasta ahora los ataques solo se habían producido en el Caribe, pero con este, ya son dos que se dan en el Pacífico.

Today, at the direction of President Trump, the Department of War carried out yet another lethal kinetic strike on a vessel operated by a Designated Terrorist Organization (DTO). Yet again, the now-deceased terrorists were engaged in narco-trafficking in the Eastern Pacific.



The… pic.twitter.com/PEaKmakivD — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) October 23, 2025

La operación fue ejecutada por el Comando Sur de Estados Unidos en el Pacífico Oriental. | Foto: Captura de pantalla.

“Nuestra inteligencia tenía conocimiento de que el buque estaba involucrado en el contrabando ilícito de narcóticos, transitaba por una ruta conocida de narcotráfico y transportaba narcóticos. Tres narcoterroristas varones se encontraban a bordo durante el ataque, que se llevó a cabo en aguas internacionales. Los tres terroristas murieron y ninguna fuerza estadounidense resultó herida en este ataque”, manifestó el funcionario.

El mensaje de Hegseth está acompañado de un video en color, en el que se ve una lancha a toda velocidad en alta mar, hasta que es destruida totalmente. Por ahora, no se ha revelado el origen de las embarcaciones atacadas (ocho barcos y un semisumergible), aunque algunas fueron destruidas frente a las costas de Venezuela.

El gobierno de Trump, que hizo de la lucha contra el crimen organizado uno de sus objetivos principales, alega que puede llevar a cabo estos ataques, puesto que declaró a los cárteles narcotraficantes organizaciones “terroristas”, en órdenes presidenciales emitidas hace meses. Estados Unidos se declara, por lo tanto, en “conflicto armado” con un enemigo que no tiene Estado ni territorio definido.

Pete Hegseth, secretario de Guerra, aprobó los ataques y los celebró en sus redes sociales. | Foto: Pool

Finalmente, en su mensaje publicado en la noche del miércoles, Hegseth aseguró que el gobierno de Donald Trump continuará atacando a los carteles del narcotráfico en el hemisferio hasta que dejen de ser una amenaza para su país.

Estos ataques continuarán, día tras día. No son simples narcotraficantes, sino narcoterroristas que siembran muerte y destrucción en nuestras ciudades. Estos narcotraficantes son la “Al Qaeda” de nuestro hemisferio y no escaparán a la justicia. Los encontraremos y los eliminaremos hasta que la amenaza para el pueblo estadounidense se extinga.