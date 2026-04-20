Congresista Carlos Palacios seguirá libre mientras avanza investigación en su contra por prevaricato y peculado

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia se abstuvo de imponerle una medida de aseguramiento al congresista Jhoany Carlos Alberto Palacios Mosquera por una investigación que tiene en su contra cuando gobernó el departamento del Chocó.

Congresista Carlos Palacios irá a juicio por ordenar pagos de una obra de gas que nunca terminó en Chocó

Desde el alto tribunal informaron: “Resolvió la situación jurídica del congresista Jhoany Carlos Alberto Palacios Mosquera. No impuso medida de aseguramiento en su contra. Es investigado por sus actuaciones como gobernador del Chocó y los actos administrativos que llevaron a que el dinero proveniente de una acción de grupo no se entregaba a la Defensoría del Pueblo sino a particulares”.

El actual representante a la Cámara por el partido Liberal es investigado en ese caso por dos delitos: prevaricato por acción y peculado por apropiación a favor de terceros.

Esta no es la primera investigación que la justicia ha adelantado contra el exgobernador del Chocó, pues en el pasado también ha sido investigado por una serie de irregularidades que se habrían presentado en un contrato para mejorar una plaza de mercado en ese departamento.

De hecho, la acusación de la Corte Suprema por ese caso expuso: “Los delitos de contrato sin el cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación a favor de terceros. La Sala investigó presuntas irregularidades de Palacios Mosquera como gobernador del Chocó en el trámite y liquidación de contratos para mejorar la plaza de mercado de Istmina”.

Hace pocas semanas la Sala de Instrucción también llamó al congresista a juicio para que responda por su presunta participación en las irregularidades que se habrían dado en el contrato destinado para desarrollar un sistema masivo de Gas Natural en varios municipios de Chocó.

Por ese caso, el representante Carlos Alberto Palacios tendrá que responder por los delitos de peculado por apropiación, prevaricato por acción y contrato sin cumplimiento de requisitos legales.

Ese proceso salió a flote cuando el contratista a cargo de la obra, al parecer, incumplió con las obligaciones del negocio utilizando retrasos injustificados y hasta una serie de situaciones que determinaron que el nuevo sistema de gas para Chocó se habría convertido en un elefante blanco.

Para ese momento, el entonces secretario de Infraestructura de Chocó, José María Córdoba, confirmó que el exgobernador Palacios le dio la orden de sancionar y multar a la interventoría de esta obra, pero tras una solicitud de aplazamiento de la aseguradora y una deliberación, se archivó ese proceso.

Ahora Palacios Mosquera seguirá siendo investigado mientras sigue libre por ese caso que comprometería plata destinada para la Defensoría del Pueblo que supuestamente terminó en el bolsillo de particulares, según la Corte.