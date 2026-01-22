Nación

Congresista Carlos Palacios irá a juicio por ordenar pagos de una obra de gas que nunca terminó en Chocó

El exgobernador de ese departamento pretendía desarrollar un sistema masivo de gas natural. La iniciativa quedó en nada.

Redacción Semana
22 de enero de 2026, 4:15 p. m.
27 de enero de 2016. Bogotá. Jhoany Carlos Alberto Palacios Mosquera fue gobernador del departamento del Choco Foto: Colprensa

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia llamó a juicio al representante a la Cámara por el departamento del Chocó, Jhoany Carlos Alberto Palacios Mosquera, quien llegó al Congreso gracias a los habitantes de esa región, que está golpeada por las irregularidades que cometió cuando estuvo al frente de esa gobernación.

Desde el alto tribunal confirmaron que el caso pasará de instrucción a la Sala de Primera Instancia para que sea un magistrado de esa división quien lo lleve a juicio por los delitos de peculado por apropiación, prevaricato por acción y contrato sin cumplimiento de requisitos legales.

El caso pasará a reparto en los próximos días al interior de la Sala de Primera Instancia para que se designe a un magistrado ponente contra Palacios; hay que recordar que esa sala está conformada por los magistrados Ariel Torres, Blanca Barreto y Jorge Caldas.

El representante a la Cámara por el partido Liberal ahora tendrá que responder por su presunta participación en las irregularidades que le salieron a un contrato destinado para desarrollar el sistema masivo de gas natural para los municipios de Itsmina, Tadó, Unión Panamericana y Condoto.

