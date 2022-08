Con licencia para delinquir | Putumayo y Amazonas: corrupción desbocada

Carlos Alberto Palacios Palacio, gobernador de Putumayo de 2004 a 2006, fue condenado en primera instancia en 2021 a 51 meses de prisión por la Corte Suprema de Justicia por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. Palacios Palacio firmó un convenio con una fundación fantasma para construir 2.400 viviendas de interés social. La dirección en Cali de la Fundación Ecológica y de Desarrollo Social, Fedes, resultó ser la sede de un juzgado. El convenio se firmó por 65.280 millones de pesos y el exgobernador promovió el proyecto por distintos medios publicitarios, pero no se construyó una sola vivienda. El departamento no hizo erogaciones. Las casas supuestamente se construirían con aportes del Centro Americano de Filantropía, otra entidad inexistente. Unas 90 familias del Putumayo consignaron el valor del formulario de inscripción, la póliza de seguros y la cuota inicial de un millón de pesos. Los 379 millones de pesos consignados en una cuenta bancaria fueron retirados por la Fundación Patía 2000, con la cual se había asociado la fundación fantasma Fedes. El exgobernador firmó el convenio con el representante legal de Fedes, Diego Fernando Fernández Valencia. Este no precisó qué era el Centro Americano de Filantropía, que debía financiar las viviendas: “Siempre nos abordó ese señor del Centro de Filantropía Americano, sí, no más nos abordó un señor”. No indicó su nombre ni otros detalles sobre la inexistente entidad. El exgobernador “menoscabó la confianza general de la sociedad en la vigencia de las normas, las cuales fueron burladas en detrimento del interés general”, según la sentencia.