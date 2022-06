Con licencia para delinquir: Costa Atlántica: desfalcos y violencia en las gobernaciones

La Corte Suprema de Justicia señaló que Berrío “Obvió adelantar las gestiones para lograr la entrega de los mercados”, pero precisó que “No podía ser penalmente responsable, por el hecho de que no entregó unos bienes, cuando no contaba con ellos y no podía disponer de los mismos”. El prevaricato por omisión por el que fue acusado Berrío exige dolo o voluntad deliberada de cometer un delito. La Corte dijo que no se probó. Berrío declaró en el proceso que “se pretendía defraudar a la Gobernación, aprovechando su ingreso como Gobernador para efectuar el cobro y obtener el pago de algo que no había sido entregado.” A Gestocoop le pagaron el contrato en efectivo en 2010.