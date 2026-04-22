Apareció desde las profundidades del océano: científicos descubren en el Pacífico una isla que no debería existir

La comunidad científica se encuentra asombrada tras el descubrimiento de una isla que emergió en el Pacífico Sur en 2015. Según el medio ScienceAlert, este fenómeno permitió a expertos en geología, vulcanología, biología y ecología analizar en tiempo real cómo la vida comienza a desarrollarse en un entorno completamente nuevo.

Podría quedar bajo el agua: científicos advierten que esta ciudad de América ya tiene los “días contados”

La isla, conocida como Hunga Tonga-Hunga Ha’apai, se formó a partir de una erupción volcánica de tipo surtseyana, resultado de la interacción entre el magma y el agua del mar, ocurrida entre diciembre de 2014 y enero de 2015.

La acumulación de ceniza y tefra tras la actividad volcánica permitió que la formación emergiera por encima del océano Pacífico Sur, ubicada aproximadamente a 65 kilómetros al norte de la capital de Tonga, Nuku’alofa. Además, este fenómeno dio origen a una isla con un cráter en su centro, rodeado por laderas pronunciadas.

La isla se formó resultado de la interacción entre el magma y el agua del mar. (Imagen de referencia) Foto: Getty Images/iStockphoto

Con cerca de dos kilómetros de diámetro y una altura que oscilaba entre los 114 y 120 metros sobre el nivel del mar, la isla presentaba una estructura frágil debido a su composición de materiales volcánicos sueltos y compactados.

Esta condición la hacía especialmente vulnerable a la erosión causada por el oleaje, las lluvias y el viento. Aunque en un inicio se creía que desaparecería en pocos meses, estimaciones hechas por la NASA señalaron que su existencia podría extenderse mucho más, entre 6 y 30 años.

Esta condición la hacía especialmente vulnerable a la erosión causada por el oleaje, las lluvias y el viento. (Imagen de referencia) Foto: Getty Images

Durante ese periodo, la comunidad científica aprovechó la oportunidad para analizar un caso sin precedentes: la primera isla volcánica cuyo nacimiento y evolución fue seguido desde el inicio mediante satélites modernos.

Este monitoreo permitió observar en tiempo real procesos clave como la formación del territorio, su rápida erosión y las primeras etapas de colonización por microorganismos en un entorno completamente nuevo. Ante esto, los investigadores identificaron una inesperada comunidad microbiana capaz de obtener energía a partir del azufre y de gases presentes en la atmósfera.

Alerta por el “Glaciar del Juicio Final”: científicos advierten que la Tierra enfrenta una amenaza sin precedentes

El ecólogo microbiano Nick Dragone, de la Universidad de Colorado, explicó que los resultados sorprendieron al equipo: “Pensamos que veríamos organismos que se encuentran cuando un glaciar retrocede, o cianobacterias, especies más típicas de colonizadores tempranos, pero en cambio encontramos un grupo único de bacterias que metabolizan el azufre y los gases atmosféricos”.

Además, bajo su liderazgo, los científicos recolectaron 32 muestras de suelo en distintos puntos de la isla, desde la costa hasta la cima del cráter, con el fin de comprender mejor este inusual ecosistema.

Los científicos recolectaron 32 muestras de suelo en distintos puntos de la isla. (Imagen de referencia) Foto: Getty Images

“Este tipo de erupciones volcánicas ocurren en todo el mundo, pero por lo general no producen islas. Tuvimos una oportunidad increíblemente única. Nadie había estudiado exhaustivamente los microorganismos en este tipo de sistema insular en una etapa tan temprana antes”, concluyó el investigador.

Aunque la investigación se extendió durante siete años y concluyó en 2022, los expertos consideran que dejó avances clave para el futuro. Gracias a este trabajo, ahora cuentan con mejores herramientas para predecir y estudiar procesos similares.