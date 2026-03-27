El cambio climático ha dejado de ser una amenaza lejana para convertirse en una crisis tangible que podría redefinir el futuro de la humanidad. En este contexto, un experto advirtió que, sin acciones inmediatas y contundentes, la humanidad podría encaminarse hacia una desaparición total a causa del cambio climático.

Esta alerta se alinea con el más reciente informe de 2026 de la World Meteorological Organization (WMO), en el que se señala que el sistema climático del planeta atraviesa un nivel de desequilibrio sin precedentes desde que existen registros. Según el organismo, las alteraciones actuales superan cualquier variación conocida en la historia observada.

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El documento también subraya que la quema masiva de combustibles fósiles ha disparado las concentraciones de gases como el dióxido de carbono, el metano y el óxido nitroso a cifras no registradas en cientos de miles de años.

Este fenómeno ha generado un desbalance energético que impide que la Tierra libere el calor acumulado, intensificando el calentamiento global. Como consecuencia, los impactos no solo son inmediatos, sino que podrían prolongarse durante siglos o incluso milenios, consolidando un escenario climático cada vez más difícil de revertir.

La quema masiva de combustibles fósiles ha disparado las concentraciones de gases a cifras no registradas en cientos de miles de años. Foto: Getty Images/iStockphoto

Ante esto, el meteorólogo Jim Dale, representante de British Weather Services, expresó al medio estadounidense The Mirror, su preocupación por el impacto del aumento global de las temperaturas, al referirse a los hallazgos recientes de la WMO.

Según explicó, el planeta atraviesa un desequilibrio energético sin precedentes, con temperaturas que han alcanzado niveles no vistos en aproximadamente 125.000 años, especialmente en los océanos. En su análisis, esta tendencia podría derivar en consecuencias extremas para la supervivencia humana, una advertencia que, aseguró, no debe tomarse a la ligera.

Esta tendencia podría derivar en consecuencias extremas para la supervivencia humana. Foto: Getty Images

El experto también advirtió que, de no reducirse de manera urgente el uso de combustibles fósiles, el escenario para las próximas generaciones será crítico. A su juicio, el incremento sostenido del calor global agravará las condiciones de vida en el planeta, exponiendo a la humanidad a un futuro cada vez más adverso.

El experto en meteorología equiparó el desafío de frenar el cambio climático con “arrastrar el Titanic desde el fondo del mar”, enfatizando la magnitud y dificultad de la tarea. No obstante, recalcó que es un esfuerzo indispensable si se quiere prevenir escenarios catastróficos. Asimismo, anticipó que eventos de gran escala sacudirán a la humanidad, generando un impacto colectivo comparable al que produce una guerra.

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“Parece que estoy predicando el apocalipsis. Y, siendo sincero, en cierto modo lo estoy haciendo. A menos que las cosas cambien. Si no reaccionamos”, añadió.

Estas afirmaciones no resultan inesperadas, pues el lapso comprendido entre 2015 y 2025 se ha consolidado como el más caluroso registrado, con el año 2025 alcanzando cerca de 1,43 °C por encima de los valores de la era preindustrial (1850-1900).