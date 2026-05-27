Investigación señaló que los humanos están empezando a hablar más como una IA

Ya no se trata solo de que usar modelos IA para redactar un correo; el fenómeno es más profundo: pues ahora se esta comenzando a hablar como estos. Investigaciones recientes sugieren que la frontera entre el lenguaje humano natural y el generado por máquinas se está volviendo invisible, creando lo que algunos ya llaman un “dialecto de IA” que se filtra en nuestras conversaciones cotidianas.

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Las palabras que se “pegaron” del chatbot

Un estudio realizado por el Instituto Max Planck ha identificado que, tras la llegada de herramientas como ChatGPT, ciertas palabras han tenido un aumento inusual en el habla humana.

Los investigadores analizaron miles de videos y podcasts, notando que términos como “meticuloso”, “veloz” o “reforzar” (originalmente en inglés como meticulous, swift o bolster) ahora aparecen con mucha más frecuencia en el discurso oral de las personas.

Palabras usadas por ChatGPT ahora aparecerían más en conversaciones humanas, según estudio. Foto: Getty Images

Este conjunto de términos, apodados “palabras GPT”, son aquellas que el sistema de inteligencia artificial utiliza preferentemente para pulir textos. Estos patrones no se quedan en la pantalla, sino que se transmiten de regreso a la mente humana, haciendo que algunos incorporen estos tics lingüísticos de la máquina sin darse cuenta.

¿Por qué se imita a una máquina?

El proceso detrás de este cambio es el instinto humano de imitación, pues por naturaleza, los humanos tienden a copiar a quienes perciben como figuras de autoridad o fuentes de gran conocimiento, concepto denominado aprendizaje vicario por el psicólogo Albert Bandura.

El cerebro humano tendería a copiar el lenguaje de sistemas considerados “expertos”. Foto: 123RF

Como la IA se presenta como un asistente experto, el cerebro empieza a adoptar su forma de estructurar ideas y su vocabulario.

Este fenómeno ha llegado a lugares inesperados:

En la política: Se ha detectado a parlamentarios británicos usando frases típicas de la IA en sus discursos, como expresiones que no son comunes en su cultura pero sí en los datos de entrenamiento de los chatbots.

Se ha detectado a parlamentarios británicos usando frases típicas de la IA en sus discursos, como expresiones que no son comunes en su cultura pero sí en los datos de entrenamiento de los chatbots. En el comercio: Grandes cadenas de cafeterías han publicado carteles con un estilo “empalagoso” y artificial que antes no existía y que ahora parece ser la nueva norma estética del lenguaje.

Grandes cadenas de cafeterías han publicado carteles con un estilo “empalagoso” y artificial que antes no existía y que ahora parece ser la nueva norma estética del lenguaje. En internet: En foros como Reddit, los moderadores están perdiendo la capacidad de distinguir un post real de uno falso, no porque la IA sea perfecta, sino porque los humanos están escribiendo directamente como si fueran una IA.

El riesgo del “sedentarismo mental”

Este cambio en el lenguaje podría ser la punta del iceberg de una transformación, expertos advierten sobre el concepto de sedentarismo cognitivo, que es básicamente la pérdida de “forma física” del cerebro al dejar que la tecnología haga el trabajo pesado de pensar, argumentar o estructurar ideas.