Se transforma la función de hablar con ChatGPT, OpenAI confirma que Voice funcionará totalmente diferente

OpenAI dio a conocer un cambio importante en la forma en que las personas podrán comunicarse con ChatGPT mediante la voz, la compañía modificó por completo la experiencia, integrando esta herramienta dentro del chat principal para que las interacciones fluyan sin pantallas alternas ni interrupciones.

Una experiencia de voz integrada directamente en el chat

“Ahora puedes usar ChatGPT Voice directamente dentro del chat, sin necesidad de un modo separado”, señaló OpenAI.

La nueva versión elimina la necesidad de cambiar de vista para usar comandos de voz, desde ahora, quienes utilicen ChatGPT podrán hablarle al asistente y ver al mismo tiempo cómo se despliegan las respuestas, revisar lo que se ha dicho antes o consultar elementos visuales como mapas, imágenes o gráficos. Todo ocurre dentro de la misma ventana, sin saltos ni esperas adicionales.

“Puedes hablar, ver aparecer respuestas, revisar mensajes anteriores y ver elementos visuales como imágenes o mapas en tiempo real”, aclaró la compañía.

— OpenAI (@OpenAI) November 25, 2025

Este rediseño soluciona una de las limitaciones más comentadas por los usuarios: hasta ahora, el modo de voz se encontraba aislado en una sección independiente, lo que dificultaba combinar consultas verbales con la revisión del historial o la interpretación de datos visuales.

Con la actualización, la conversación se vuelve continua y más parecida a un diálogo real, con transcripciones en tiempo real y acceso inmediato al contenido previo.

Más fluidez y herramientas sin salir de la misma pantalla

Sobre en qué versión se aplicará el cambio, OpenAI respondió que: “Implementación para todos los usuarios en dispositivos móviles y web. Solo actualiza tu app”.

La integración también impulsa la tan anunciada capacidad multimodal del sistema además de escuchar y responde por voz también puede presentar información adicional sin interrumpir la conversación: traducciones inmediatas, referencias visuales, mapas o explicaciones apoyadas en imágenes.

