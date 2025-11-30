Suscribirse

Tecnología

Se transforma la función de hablar con ChatGPT, OpenAI confirma que Voice funcionará totalmente diferente

ChatGPT adopta una experiencia más unificada al permitir dictar y visualizar respuestas a la vez.

GoogleSiga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover

David Alejandro Rojas García

David Alejandro Rojas García

Periodista en Semana

1 de diciembre de 2025, 2:10 a. m.
La nueva actualización incorpora la voz sin apartar al usuario de la ventana principal.
OpenAI anunció una renovación que integra la voz directamente en el chat de ChatGPT. | Foto: X @OpenAI - OpenAI web

OpenAI dio a conocer un cambio importante en la forma en que las personas podrán comunicarse con ChatGPT mediante la voz, la compañía modificó por completo la experiencia, integrando esta herramienta dentro del chat principal para que las interacciones fluyan sin pantallas alternas ni interrupciones.

Una experiencia de voz integrada directamente en el chat

“Ahora puedes usar ChatGPT Voice directamente dentro del chat, sin necesidad de un modo separado”, señaló OpenAI.

La nueva versión elimina la necesidad de cambiar de vista para usar comandos de voz, desde ahora, quienes utilicen ChatGPT podrán hablarle al asistente y ver al mismo tiempo cómo se despliegan las respuestas, revisar lo que se ha dicho antes o consultar elementos visuales como mapas, imágenes o gráficos. Todo ocurre dentro de la misma ventana, sin saltos ni esperas adicionales.

“Puedes hablar, ver aparecer respuestas, revisar mensajes anteriores y ver elementos visuales como imágenes o mapas en tiempo real”, aclaró la compañía.

Este rediseño soluciona una de las limitaciones más comentadas por los usuarios: hasta ahora, el modo de voz se encontraba aislado en una sección independiente, lo que dificultaba combinar consultas verbales con la revisión del historial o la interpretación de datos visuales.

Con la actualización, la conversación se vuelve continua y más parecida a un diálogo real, con transcripciones en tiempo real y acceso inmediato al contenido previo.

Contexto: Descubrieron en la beta de ChatGPT que la IA está por tener un cambio significativo que nadie esperaba

Más fluidez y herramientas sin salir de la misma pantalla

Sobre en qué versión se aplicará el cambio, OpenAI respondió que: “Implementación para todos los usuarios en dispositivos móviles y web. Solo actualiza tu app”.

La integración también impulsa la tan anunciada capacidad multimodal del sistema además de escuchar y responde por voz también puede presentar información adicional sin interrumpir la conversación: traducciones inmediatas, referencias visuales, mapas o explicaciones apoyadas en imágenes.

OpenAI presenta ChatGPT Pulse, una experiencia de resúmenes personalizados.
El cambio se habilitará en todas las plataformas, incorporando funciones multimodales como voz, imágenes y traducciones en un mismo espacio. | Foto: Getty Images

Aun así, OpenAI conserva la versión clásica para quienes prefieran utilizar el formato tradicional, para configurarlo debe entrar al menú de ajustes, de allí, es posible volver al modo separado y mantener la interfaz que existía antes de este cambio.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Milagro en Bogotá: a dos adultos mayores por poco les cae un semáforo encima

2. Indignación con Jhon Arias por grosera patada y fuera de lugar que hizo: echó al piso el día de Wolves

3. Valentina Taguado destapó amarga experiencia laboral; habló de excompañera y despertó reacciones

4. Trump confirmó conversación con Maduro y Petro aprovechó para lanzar propuesta: “Ofrezco Cartagena”

5. Inédita foto causa revuelo y pone en duda a familia de Alejandra Villafañe; Raúl Ocampo recibe apoyo

LEER MENOS

Noticias relacionadas

ChatGPTHablarVozActualización

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.