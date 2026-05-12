Los tripulantes de cabina de pasajeros, que son conocidos comúnmente como auxiliares de vuelo, azafatas o sobrecargos, son profesionales de la aviación cuyo objetivo primordial es garantizar la seguridad, bienestar y confort de los pasajeros a bordo. Más allá del servicio al cliente, son expertos en protocolos de emergencia, primeros auxilios y evacuación.

Nuevas 100 becas de maestría y doctorado en Colombia: así puede aplicar

Son miles los jóvenes que sueñan con realizar estas labores, por lo que buscan las academias predilectas para ello. Recientemente se conoció que Avianca, una de las aerolíneas más reconocidas del país, entregará varias becas para quienes quieran formarse en estas habilidades.

La aerolínea busca apoyar a jóvenes colombianos interesados en iniciar una carrera en la industria aeronáutica. Foto: Avianca / Cortesía

Son exactamente 30 becas al 100% para formar estos tripulantes. Es decir, tendrán la financiación completa del programa. Está disponible hasta el 31 de mayo y lo que deben hacer es ingresar al siguiente link: https://jobs.avianca.com/

“‘El cielo es de todos’ es un programa de becas diseñado para brindar oportunidades laborales en la industria aeronáutica. Queremos ser facilitadores en el acceso a la educación superior para las personas apasionadas por esta industria, que debido a barreras socioeconómicas o que se identifiquen como parte de población vulnerable y/o minoría no han podido hacer realidad su sueño”, detalla la aerolínea en su portal.

Los seleccionados recibirán cobertura total en matrícula, uniformes, materiales y derechos de grado. Foto: Getty Images / James Lauritz

Si quiere aplicar, los requisitos que debe cumplir son los siguientes:

Tener ciudadanía colombiana.

Edad mínima: 18 años cumplidos.

Tener cédula de ciudadanía.

Ser bachiller académico, contar con diploma y acta de grado.

Contar con resultado en la prueba Saber 11.

Tener disponibilidad de tiempo completo (8 horas al día) durante 1 año (lunes a sábado).

Presentar reporte o constancia del Sisbén (con categoría), afiliación vigente a EPS y/o constancia de pertenencia a cabildo indígena o consejo comunitario.

Elaborar un video de máximo 1 minuto indicando la motivación para ser tripulante de cabina.

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Respecto a la cobertura de la beca, Avianca detalló que entrega lo siguiente.

Costo de admisión 100% (matrícula y exámenes médicos de admisión al programa).

Matrícula: 100% de la suma determinada por la escuela de aviación. ​

Uniformes: 100% del valor. ​

Material de estudio: 100% del valor de los materiales de estudio que solicite la escuela con obligatoriedad.

Derechos de grado: 100% del valor.

Certificación para TCP con Aeronáutica civil.

Ayuda de alimentación y transporte.

Las personas interesadas en aplicar a las becas de Avianca podrán inscribirse hasta el próximo 31 de mayo. Foto: Álvaro Tavera