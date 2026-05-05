Atractivos cursos del SENA que enseñan manejo de software: virtuales, gratuitos y con duración de hasta 48 horas

Cada vez son más los estudiantes colombianos que buscan tecnificarse y lograr enriquecer su hoja de vida con distintos estudios, que no requieran de mucho tiempo o de tareas presenciales. Muchos ven hacia el Servicio Nacional de Aprendizaje como una alternativa viable para cumplir esos deseos.

Esta institución es clave en Colombia, dado que brinda formación técnica y tecnológica gratuita, de alta calidad y pertinente a millones de personas. Esta permite impulsar el desarrollo social, la empleabilidad, la innovación empresarial y el emprendimiento, consolidándose como un pilar en la cualificación del talento humano.

El SENA lanza nuevos cursos gratuitos en desarrollo de software, pensados para fortalecer habilidades clave en el mercado laboral. Foto: Foto 1: Getty Images / Foto 2: Sena

Cada vez son más las convocatorias y cursos que lanza la entidad para llamar la atención de más estudiantes. Recientemente lanzaron la de ‘manejo de software’, que es una habilidad apetecida en la actualidad por el mercado laboral.

Estos son algunos de los cursos que presenta la institución y a los que miles pueden aplicar de manera totalmente gratuita.

Calidad en el desarrollo de software: 40 horas

40 horas Aplicación del marco de trabajo Scrum para proyectos de desarrollo de software: 48 horas

48 horas Generación de códigos de software con inteligencia artificial: 48 horas

48 horas Aplicación de la calidad del software en el proceso de desarrollo: 40 horas

40 horas Manejo de pruebas de software: 40 horas

Formación corta, gratuita y virtual: el SENA abre convocatorias en software para quienes buscan mejorar su perfil profesional. Foto: Adobe Stock

¿Cómo se puede inscribir a los distintos cursos que ofrece la entidad?

Lo primero que debe hacer es ingresar a la página web de betowa.sena.edu.co.

Debe presionar el botón ‘Presencial y a distancia’ o en ‘Virtual’ , dependiendo de la modalidad que esté buscando. También puede escribir en el panel de búsqueda el nombre o palabra clave del programa de estudio de su interés.

o en , dependiendo de la modalidad que esté buscando. También puede escribir en el panel de búsqueda el nombre o palabra clave del programa de estudio de su interés. Es importante que allí revise la información del curso y después dé clic en la opción ‘Inscribirme’ .

. Luego inicie sesión o regístrese si no tiene cuenta activa para que pueda aplicar.

Finalmente, acuda a las instrucciones en pantalla hasta que la plataforma le indique que formalizó su postulación.

Cada vez más colombianos optan por cursos rápidos y sin costo, y el SENA amplía su oferta en áreas como desarrollo de software. Foto: Sena Regional Cauca