Uno de los momentos que más expectativa genera entre estudiantes, padres de familia y docentes es el periodo de receso escolar de mitad de año. Este espacio, que forma parte de la organización del año lectivo, permite una pausa en las actividades académicas y marca el cierre de un primer semestre educativo.

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El calendario escolar en el país no es uniforme, ya que depende del modelo adoptado por cada institución educativa, principalmente entre calendario A y calendario B. Sin embargo, el Ministerio de Educación establece lineamientos generales que orientan las fechas clave para cada periodo académico.

En ese contexto, la entidad confirmó las fechas de las vacaciones escolares de mitad de año para 2026 en las instituciones que operan bajo calendario A. Las vacaciones irán desde mediados de junio hasta principios de julio, con fechas oportunas entre el 15 y 22 de junio, y el 6 y 13 de julio.

Estas vacaciones son un periodo muy esperado por los estudiantes. Foto: Getty Images

MinEducación precisa que las ETC tienen la facultad de ajustar el calendario dentro de ciertos parámetros, siempre que se garantice el cumplimiento del número de semanas lectivas exigidas por la normativa. Esto implica que algunas fechas pueden presentar ligeras variaciones según la región.

En la ciudad de Bogotá, la Alcaldía anunció que este receso iniciará el 22 de junio de 2026 y se extenderá hasta el 5 de julio del mismo año.

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De acuerdo con lo establecido, este periodo hace parte de las semanas de desarrollo institucional y receso estudiantil contempladas dentro del calendario académico. Durante este tiempo, los estudiantes no tendrán clases, mientras que los docentes podrán participar en actividades de planeación y formación.

El Ministerio también recordó que el calendario A es el más utilizado en el país, adoptado en los colegios públicos y en una buena parte de instituciones privadas. Este modelo organiza el año escolar de enero a noviembre, con un receso intermedio en el mes de junio.

Imagen referencia de estudiantes recibiendo clase. Foto: Getty Images

Por su parte, las instituciones que operan bajo calendario B manejan fechas diferentes, por lo que sus periodos de vacaciones no coinciden con los del calendario A. En estos casos, el receso de mitad de año suele darse entre los meses de junio y agosto, dependiendo de la programación de cada colegio.

Además del receso de mitad de año, el calendario académico contempla otros periodos de descanso, como la Semana Santa y las vacaciones de fin de año, que completan la distribución del tiempo escolar. Estos espacios buscan equilibrar las actividades académicas con momentos de descanso para la comunidad educativa.